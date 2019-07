Kamery ve vlaku zachytily vraždu: Maniak na drogách ubodal pasažéra (†58)!

Brit Lee Pomeroy pravidělně na zastávce čekával na vlak, který ho vozil do práce. Kdyby tušil, že muž, se kterým se začne hádat kvůli blokování nástupního ostrůvku, má 29 záznamů v rejstříku, a že si léčí paranoidní schizofrenii kouřením extrémně silného konopí, nejspíš by si vlak raději nechal ujet. Jenomže došlo na nejhorší. Psychopat Darren Pencille (36) mu po hádce zasadil 18 bodných ran a pak z místa činu utekl. Smrtonosnému útoku přihlížel 14letý syn oběti.

Muž, který 18 ranami zavraždil 51letého Angličana Leeho Pomeroye, byl dlouholetý člen pouličního gangu s 29 záznamy v rejstříku. Darren Pencille je násilnický paranoidní schizofrenik, který odmítá brát své léky a místo toho užívá silné konopí. Je to natolik narušený člověk, že dokonce i členové jeho vlastního gangu se o něm s obavami vyjadřují jako o „totálním magorovi“. Zabil jsem svou ženu, řekl: Policie muže obvinila z vraždy manželky v Rychnově!

Právě on stanul před starobylým soudem v Old Bailey, aby se zpovídal ze smrtícího útoku na tátu od rodiny. Je to jeho 30. delikt, slyšela porota. V trestním rejstříku má záznamy za vloupání, zastrašování svědků a držení střelných zbraní. Den před útokem navštívil Pencille psychiatra a ten o něm napsal, že nepředstavuje riziko pro sebe ani pro druhé. To se ale mýlil.

Pencille už před tím bodl do krku jiného muže a vyhrožoval smrtí také zaměstnanci útulku pro duševně nemocné. Sám se už od roku 2003 léčil s paranoidní schizofrenií. Léky ale nejedl. Nahradil je každodenní konzumací supersilného konopí.

Porotě trvalo skoro 20 hodin, než se vrátila s verdiktem, kterým shledala Pencilllea vinným z vraždy. Trestem v takovém případě je v britských podmínkách doživotí s různě dlouhou minimální dobou, kterou musí vrah strávit ve vězení. V případě tohoto muže musí lhůta z rozhodnutí soudu činit minimálně 28 let.