Těhotná Janáková měla zastřelit několik mužů! Zavražděný Evžen B. (†50) byl jen jeden z mnoha

Manželé Janákovi byli odsouzeni nejen za vraždu sběratele Evžena B. (†50), dvakrát se pokusili zabít i zaměstnance herny Ludvíka V. a plánovali další dvě vraždy sběratelů známek a vojenských předmětů. Manželé dostali původně od Krajského soudu v Hradci Králové doživotí. Vrchní soud v Praze po odvolání snížil Jaroslavovi trest na 28 let a jeho ženě Petře na 30. Byla to právě ona, kdo zbaběle zezadu do týla střelil Evžena B., kterého manželé vlákali do auta pod falešnou záminkou. Nyní se žena pohybuje volně na svobodě. Jakou roli měla sehrát v dalších vraždách, které s manželem plánovali a chystali?

Petra Janáková si Jaroslava brala ve chvíli, kdy dlužila kolem půl milionu, celkem oba později dlužili zhruba 700 tisíc. Aby se dluhů zbavili, neváhali vraždit. Jako první oběť si vybrali zaměstnance jejich herny v Nové Pace Ludvíka V. Jeho zabitím se spolu s komplicem Martinem Herzánem chtěli dostat k Ludvíkově životní pojistce.

První pokus o vraždu Ludvíka V. přišel 20. července 2016. Petra Janáková zatím za Ludvíka zaskočila v herně. Jaroslav Janák zaměstnance vylákal na opuštěnou polní cestu.

Janák Ludvíka V. vysadil, dal mu reflexní prvky, aby ho ve tmě dobře viděl a poodjel. O kus dál vozidlo otočil a ve zhruba 60kilometrové rychlosti do oběti, která stála u kraje cesty, najel. Ludvík odletěl do pole. Janák pak odjel.

Sražený muž si ze střetu odnesl jen odřeniny. Na policii nahlásil, že ho někdo srazil autem, ale neřekl kdo. Prý se s Jaroslavem kamarádil a myslel, že to byl omyl.

Druhý pokus zabít důvěřivého Ludvíka přišel za tři měsíce. Martin Herzán vymyslel, že by Janákovi mohli Ludvíkovi podstrčit léky na spaní, posadit ho do auta a to odbrzdit, aby havaroval a zemřel. Manželé jeho plán uskutečnili, kýžený výsledek ovšem ani tentokrát nepřinesl.

Petra Janáková Ludvíkovi do kávy nalila roztok s rozpuštěnými prášky a její muž později na kopci skutečně odbrzdil auto s obětí, pokus o vraždu ale nevyšel ani napodruhé. Ludvík seděl v autě připoutaný, náraz do stromu tak odnesl opět pouze s povrchovými zraněními.

Když Janákovi Herzánovi sdělili, že jejich zaměstnanec přežil i druhý pokus, ten konstatoval, že je Ludvík nesmrtelný. Další pokusy o vraždu už Janákovi cílili na sběratele známek a historických předmětů.

Plán byl jasný. Janákovi chtěli sběratele odlákat na opuštěné místo, kde by mu Jaroslav ukazoval v kufru auta zboží, Petra by se přiblížila a oběť střelila pistolí do hlavy. První dva domluvení kupci shodou náhod o život nepřišli. Jeden schůzku na poslední chvíli zrušil, druhému zachránilo život to, že chtěl přijet bez peněz, Janákovi tedy neměli důvod ho zabíjet.

První a poslední obětí páru se tak stal Evžen B., který si s manželi domluvil schůzku a sedl k nim do auta na místo spolujezdce. Řídil Jaroslav, protože jeho žena to neuměla. Petra seděla vzadu s připravenou pistolí. Evžena B. zastřelila za jízdy.

Jaroslav pak tělo odtáhl do pole u silnice, manželé odjeli a umyli interiér vozu od krve. Jaroslav Janák se k zavražděnému druhý den vrátil a vzal mu ledvinku s doklady, mobilním telefonem a 34 tisíci.

Kromě peněz všechno na několika místech vyhodil. Jaroslav Janák dostal 28 let, Martin Herzán osm let. Petra Janáková si má odsedět 30 let, po dvou letech jí byl trest přerušen kvůli těhotenství. Jak se Janákové podařilo ve vazební věznici otěhotnět, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Znalci o Janákové řekli, že je nenapravitelná, nemá slitování a čin může kdykoli zopakovat. Nyní se vražedkyně volně pohybuje po Jilemnici a tamní obyvatelé mají z její přítomnosti strach.