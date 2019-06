Babička zavražděného miminka v práci šokovala: Máme doma mrtvé dítě…

Proč to muselo skončit takhle? Tuto otázku si poslední týden kladou obyvatelé menší obce na Jičínsku, kde na začátku minulého týdne 18letá matka zavraždila své novorozené dítě. Místním nejde na rozum, proč prvorodička miminko nedala do jičínského babyboxu.

Vždyť z vesnice, kde s rodinou bydlí, je to jen několik kilometrů! Možnosti zbavit se dítěte bezpečným způsobem náctiletá matka nevyužila. Místo toho ho po porodu zavraždila, jak už se údajně přiznala policistům.

Vražda novorozené holčičky na Jičínsku: „Trýznivá smrt v koupelně,“ říká policie

„Nejde mi to do hlavy. Říkala, že dítě nechá v porodnici. Jde o rodinu ze sociálně slabších poměrů, vloni jim zemřel otec. Já jsem se jí ptala, kdy bude rodit, a ona mi řekla i pohlaví dítěte. Nechápu, jak to mohlo takhle skončit,“ sdělila Deníku seniorka, která rodinu znala.

Dívka těhotenství na veřejnosti nijak neskrývala a poslední dobou na ní byla vidět jediná zvláštní věc – málo mluvila. „Její máma snad dokonce vyprávěla v zaměstnání, že mají mrtvé dítě,“ šokovala důchodkyně. Rodina rodičky tedy o úmrtí dítěte patrně věděla, podle informací televize Prima ale měla za to, že se miminko mrtvé už narodilo.

Video Matka na Jičínsku zavraždila své novorozené dítě - FTV Prima Velké Zprávy 1080p 720p 360p REKLAMA

Rodina bydlela v obci asi pět let. „Holčina vypadala rozhodně mladší, znali jsme ji, jak chodila do obchodu s telefonem u ucha. Je to tragédie, kdyby nás oslovili, moc rádi bychom pomohli,“ řekla Deníku starostka obce.

Sousedé rodiny jsou v šoku z toho, k čemu v jejich domě došlo. „Kdyby aspoň sešli a dali to ke mně, tak já bych se o ni postarala,“ řekla televizi Prima s pláčem jedna z obyvatelek bytového domu, kde rodina bydlí.

Policisté ženu obvinili z vraždy, hrozí jí až 20 let nebo výjimečný trest. Soud obviněnou umístil do vazby.