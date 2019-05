Pavel zabil Darinku (†5) a spálil ji v peci. Syna (3) pak oblékal do jejích šatů, aby se na to nepřišlo

Hrůzný případ vyšetřuje ukrajinská policie. Padesátiletý Pavel Makarčuk podle obvinění zabil svou teprve pětiletou dcerku Darinku a poté ve snaze zakrýt vraždu spálil tělíčko v peci a dívčiny ostatky hodil do řeky. Tříletého syna následně několik měsíců oblékal do dívčiných šatů, aby si každý myslel, že Darina je stále naživu.

Darina dva roky žila v pěstounské rodině. Úřady však nakonec rozhodly, že se vrátí ke své biologické rodině do města Žitomir na Ukrajině. Návrat k rodičům se jí však stal osudným.

Pětiletá dívka byla u svých biologických rodičů pouhé tři měsíce, když došlo k tragédii. Její otec Pavel Makarčuk dívku strčil tak, že upadla a udeřila se do hlavy. Pětiletá Darina ztratila vědomí a její rodiče si mysleli, že je mrtvá. Padesátiletý muž proto vzal dívčino bezvládné tělo a hodil ji do pece. „Otec strčil nebo udeřil dívku. Dítě upadlo a udeřilo se hlavou o práh. Dívka omdlela a nešlo ji probudit. Otec se proto rozhodl, že zakryje zločin tak, že dítě hodil do pece a spálil ho,“ popsal Artem Lisogor, velitel policie v Žitomiru.

Makarčuk pak vzal dívčiny ostatky a rozsypal je do řeky. Navíc ve snaze zakrýt vraždu oblékal svého tříletého syna do dívčiných šatů. Skrývat vraždu se mu takto dařilo neuvěřitelných devět měsíců!

Brutální vražda šokovala i místní obyvatele. „Jsi zrůda, Pavle. Měli by tě rozsekat na kusy a spálit,“ křičela jedna žena na muže, když byl odváděn v poutech policisty.