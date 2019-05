„Motivem činu byla neopětovaná láska,“ řekla policejní mluvčí Markéta Fialová. Chlapec a zabitá dívka spolu chodili do jedné třídy. Daniel se do ní zamiloval, a když ho nechtěla, měl se loni na podzim pokusit o sebevraždu.

Skončil na psychiatrii, kde ho lékaři několik týdnů léčili a pak ho propustili. „Někdy před Vánoci byla za mnou jeho matka, že její syn těžce nese citové problémy ve vztahu ke spolužačce. Jestli bych ho nemohl přeložit do jiné třídy. Třída s oborem, kam chodil, ale byla jen jedna,“ uvedl ředitel školy Miloslav Skuhravý. Daniel tak letos v dubnu z obchodní akademie odešel.

S obětí chodil do třídy

Mladík už ale od loňského podzimu, s výjimkou asi dvou týdnů, do školy nechodil. Škola je teď z brutální vraždy spolužačky otřesena. „Měla jsem oba ve třídě už od prvního ročníku. Dobře se učili, oba spíše tiší, introvertní. Vím, že spolu nechodili,“ řekla třídní učitelka Dana Šašková.

Spolužáci mrtvé dívky jsou v šoku. „Jsou na praxi. Když se to dozvěděli, přišli do školy a sami tady připravili pietní místo. Nikdo by tohle, co udělal, nečekal. Ale do hlavy nikomu nevidíte. Když jsem se o tom dozvěděla, byl to nejhorší den mé učitelské kariéry,“ dodala Šašková.

Kluk ze slušné rodiny

Lidé v obci, kde Daniel žije, nechtějí uvěřit tomu, co kluk udělal. „Jsem v šoku. Rodiče jsou normální slušní lidé. Takový byl i jejich syn, slušný a uctivý. Nebyl to žádný lump,“ prozradila sousedka.

Stejně mluvil i ředitel základní školy, kam Daniel chodil. „Nemohu tomu uvěřit. Byl to příjemný, milý kluk, dobře se učil, nemohu o něm říci špatné slovo. Když chyběl, měl vše řádně omluvení, nechodil za školu. Byl to ten typ, že když do něj někdo kopne, ještě se mu omluví. Nikdy by mě nenapadlo, že zrovna tenhle kluk udělá něco takového,“ uvedl ředitel Bohumír Landrgott.

Co se stalo?

V den dívčiných 18. narozenin - v pondělí 27. května - přišel podle policie Daniel k jejímu domu, vrhl se na ni a způsobil jí bodnořezná zranění, kterým dívka podlehla. Kriminalisté jej zakrátko zatkli.

Mrtvou dívku v domě ve Zdemyslicích na jihu Plzeňska našla sousedka. Tu zburcovala matka oběti, když volala dceři na mobil a ta jí ho nezvedala. Před tím totiž dívka měla své matce telefonovat, že za ní Daniel jede. Toho pak policisté zadrželi na místě činu, aniž by utíkal. Nyní čeká, zda na něj bude uvalena vazba. Hrozí mu až 20 let vězení.

VIDEO: Muž (53), povoláním řezník, je podezřelý z dvojnásobné vraždy v havířovském Šumbarku.