Miminko vyříznuté mámě (†19) z lůna: Už samo dýchá!

Zázrak! Novorozený chlapeček Yadiel Lopez, který přišel na svět obzvláště krutým způsobem, když byl vyříznut z lůna své zavražděné maminky, se konečně sám nadechl bez pomoci přístroje. Ještě před pár dny to přitom vypadalo, že dítě z amerického Chicaga nejspíš vůbec nepřežije.

„Má před sebou stále dlouhou cestu, ale děťátko bojuje a přežívá,“ řekl právník Yadielova tatínka Yovaniho Lopeze ABC Chicago. Lékaři přitom nedávali dítěti příliš mnoho šancí na přežití. Nyní už ale je Yadielovi 6 týdnů.

Chlapec ještě nemá vyhráno

Yovani má však stále o svého chlapce velké starosti. Vyhráno ještě určitě nemá. Navíc tatínka sužuje nedostatek financí na jeho hospitalizaci. K tomu všemu se ještě nesmířil s brutální smrtí své milé a Yadielovy maminky Marlen Ochoaové-Uriosguiové (†19). Žena zabila těhotnou dívku a vyřízla jí miminko z břicha: Policie obvinila další dvě osoby

„To utrpení, které prožívám, nejde ani k ničemu přirovnat. Nikdo si nedokáže ani představit tu bolest, kterou si nyní procházím. Nic o tom nevědí,“ řekl plačící otec po kruté vraždě své milé. Od doby, co o ni přišel, ho sužují deprese. Jediné, co mu dělá radost, je zlepšující se stav jeho syna.

Je to tak bolestivé, naříká otec

Proč musel přijít o Marlen, nechápe. „Je to tak bolestivé. Nevím. Prostě nevím a nedokážu pochopit, proč to ti hrozní lidé udělali. Nikomu nic neprovedla a jim vůbec ne, byla dobrý člověk,“ dodal. Jeho lásku potkal obzvlášť krutý osud. Žena zabila těhotnou dívku a vyřízla jí dítě z břicha: Lidem tvrdila, že miminko je její!

Clarisa Figuerová (46) s pomocí své dcery Desiree (23) nalákala Marlen k sobě domů pod záminkou věnování dětského oblečení. Jenže ženy těhotnou dívku uškrtily a pak jí miminko vyřízla starší z nich z těla. Společně s přítelem Clarisy Piotrem Bobakem (40) se pak zbavili těla.

Tři lidi byli obviněni z vraždy