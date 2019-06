Matka zavražděné přítelkyně (†27) Kuciaka (†27): Její tušení se po rekonstrukci krvavého činu naplnilo

Nikdo jí nevěřil. Proč by taky měl? Když Zlatice (54), maminka zavražděné Martiny Kušnírové (†27) policii tvrdila, že vrah nejprve zastřelil investigativního novináře Jána Kuciaka a až potom její dceru, kroutili nad tím kriminalisté hlavou. No, a teď jim Miroslav Marček, který se k vraždě přiznal, sebral vítr z plachet. Vyšetřovatelům totiž verzi Zlatice Kušnírové potvrdil.

„Pořád říkám, že první šel na druhý břeh Janko a až poté Martina,“ hlásala již dříve paní Zlatice podle webu Pluska.sk. Jakoby měla na podobné předtuchy cit. Podle jejích slov bylo jasné, že zkušený vrah nejprve zlikvidoval silnějšího muže a pak si počkal na slabší oběť. Podle Kušnírové by Ján Kuciak navíc svoji milovanou bránil do posledního dechu. Takhle už ale bohužel nemohl.

Paní Zlatice Kušnírová ale policisty nepředběhla jen v tomto případě. Zdá se totiž, že se nemýlila, ani když vyšetřovatelům vyprávěla o své předtuše, která ji vedla k zahradní kuchyni. Od samého začátku tvrdila, že se vrah ukrýval právě tam a čekal na vhodnou chvíli. „Já na to mám cit. Byl v letní kuchyni, odtamtud je sledoval, měl je jako na dlani. Pořád mi tvrdí, že tam nebyl, protože nezanechal žádné stopy DNA. Taky že ne! Takový nájemný vrah přesně ví, co může a co nesmí,“ rozčílila se Zlatice pro web Pluska.sk.

Rekonstrukce se neúčastnila

Podle paní Zlatice čekal Miroslav Marček na chvíli, kdy se pár rozdělí. Pak šel dovnitř a Jána zastřelil, když šel do sklepa kousek od dveří. A i když by ráda věděla více podrobností, na rekonstrukci si jít netroufla. „No, ale netvrdím, že bych ráda nevěděla, kde v té kuchyni stál, jestli ne náhodou tam, kde jsem jim to ukazovala. Všichni mi tehdy tvrdili, že tam nemohl být. Ale už jen z laického pohledu, když jdu vraždit, tak tam nebudu kýchat, kouřit, ale stojím jako puk a ani se nehnu. A ještě takový člověk, který ví, co má dělat,“ dedukovala pro Plusku maminka zavražděné.

Pár věcí jí nesedí

Vyšetřovatelé od začátku pracovali s verzí, že vrahem páru byl Tomáš Sz., který je z činu obviněný společně s dalšími čtyřmi lidmi včetně Marčeka. Ten měl jen řídit. Podle jeho výpovědi ale střílel právě on. Konkrétně, novináře prý střelil do hrudi a chtěl přidat ránu jistoty do hlavy. Pak mu ale selhala zbraň. „Proč by to dělal, když ho střelil do hrudě a viděl zjevně, že je mrtvý, pod ním plno krve,“ ptala se paní Zlatice. Ta dokonce i po přiznání Marčeka stále pochybuje o tom, zda byl skutečným vrahem on. „Nesedí mi jeho vyjádření o místě zastřelení Janka. S tím, že ho našli na schodech do sklepa. Mrtvý se nemohl na schody vrátit,“ řekla matka Martiny, která poukazuje na Marčekovo tvrzení, že Kuciaka zastřelil v předsíni. Ten by se pak musel na schody doplazit. Proč by to ale dělal a byl by toho vzhledem ke svým zraněním vůbec schopný?

Motiv je nejasný

Proč musel na začátku roku 2018 zemřít Ján Kuciak a jeho milovaná Martina Kušnírová, je do dnešního dne nejasné. Nejznámější a nejrozšířenější verzí zůstává, že údajného objednavatele vraždy Mariána Kočnera, který je nyní ve vazbě, naštval novinářův poslední článek. To je ale podle paní Zlatice omyl. „Pořád tvrdím, že on musel něco před smrtí najít a nahmatat stokrát větší svinstvo, než o kterém víme, a proto ho chtěli umlčet. Kdo ví, co ještě přijde. Možná se to dozvíme z Kočnerova mobilu, který nyní rozšifrovali experti z Europolu,“ doufá. Podle ní je chybou celé společnosti, že přišel Ján i Martina o život. „Muselo to dojít tak daleko, že zemřeli dva nevinní? Je to neuvěřitelné,“ povzdechla si zoufalá žena, která stále doufá, že se jednou dozví skutečnou pravdu o smrti své dcery.