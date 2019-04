Šéf Facebooku zmínil vraždu Kuciaka. Zprávy novinářů chce, s placením tápe

Vražda Jána Kuciaka ukazuje, jak důležitou roli dnes hraje kvalitní novinařina a proč je potřeba ji podpořit. Zdůraznil to Mathias Döpfner, šéf německého vydavatelského domu Axel Springer, a to v rozhovoru s Markem Zuckerbergem, ředitelem Facebooku. Právě Facebook chce vytvářet novou zpravodajskou platformu, aby lidé měli přístup ke kvalitním zprávám, ale příliš se mu nechce za obsah vydavatelů platit. Alespoň to naznačily rozpaky na přímé otázky, které mu Döpfner kladl.

Facebook musí reagovat na nedávno schválenou směrnici EU o autorském právu, která mimo jiné říká, že by digitální platformy jako Google nebo Facebook měly platit za obsah tvůrcům nebo vydavatelů. I v tomto kontextu třeba Facebook chystá změny v tom, jakým způsobem bude lidem zprostředkovávat zpravodajství.

„Chceme udělat prostředí pro vysoce kvalitní a důvěryhodné informace,“ řekl Zuckerberg s tím, že v plánu je úplně nová zpravodajská platforma (nebo „feed“), která by mohla být oddělena od ostatního obsahu. Zatím ale Facebook nemá úplně jasnou představu, jak by taková platforma vypadala a kdo ji bude plnit obsahem. Facebook totiž zatím nemá vlastní novináře a není jasné, jestli nějaké bude v budoucnu sám platit.

Otazníky nad obsahem

V rozhovoru s šéfem německého vydavatelství Axel Springer Mathiasem Döpfnerem naznačil Mark Zuckerberg, že možností je více. Buď si budou obsah dodávat stávající vydavatelé nebo televize, případně nezávislí individuální novináři.

Klíčovou otázkou je, kdo bude tento obsah financovat. A na přímé otázky Döpfnera reagoval Zuckerberg spíše vyhýbavě. Buď naznačoval hledání modelu financování, nebo možnosti předplatného. Anebo odváděl řeč jinam.

Naznačil ale, že nová platforma určité možnosti financování nabídne. „Je to velká příležitost pro větší monetizaci pro vydavatele. Na rozdíl od klasického feedu, zde může mít Facebook přímý vztah s vydavatelem,“ naznačil Zuckerberg, ale bez větších podrobností.

Prostor na manipulace Ruska a Číny

Döpfner opakovaně zmínil, že je potřeba u obsahu sledovat nejen popularitu, ale také relevanci a důvěryhodnost. Jinak Facebook ovládne manipulativní a nevěrohodný obsah. „Pokud to bude jen o popularitě, tak vzniká prostor pro manipulaci. Novináři si nemohou dovolit dělat investigativní práci zadarmo. Ale manipulátoři, vlády od Ruska po Čínu, toho mohou využít, a pak to bude problém pro Facebook i novinařinu samotnou,“ řekl Döpfner.

„Vše, co Facebook dělá, aby podpořil a rozvinul kvalitní zpravodajství, má smysl, jen pokud vydavatel má férový model, a to jak v přístupu ke spotřebitelům, tak k férovému výdělku,“ řekl Döpfner s tím, že pokud nebude novinařinu nikdo financovat, nikdo ji nebude dělat.

Zuckerberg zmínil Kuciaka

V rozhovoru zazněl i případ vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka, který pracoval pro zpravodajský web Aktuality.sk spadající právě pod křídla Axel Springer.

Zuckerberg: „Takže více než kdokoliv jiný oceňujete důležitost novinařiny ve společnosti. Právě jste měli volby na Slovensku… To musí být velmi zajímavý okamžik, protože jeden z novinářů, který pro Axel Springer pracoval a vedl nesmírně důležitou investigativní práci ohledně daňových podvodů na Slovensku, což inspirovalo ženu, která pak kandidovala na prezidentku a myslím, že vyhrála i díky masivní protikorupční kampani. A to hluboce symbolizuje práci, kterou děláte…“

Döpfner: „Je to tragický symbol důležitosti této práce, protože Ján Kuciak, investigativní novinář jedné z digitálních platforem, které na Slovensku s partnerem provozujeme, byl společně se snoubenkou zabit. A je to následek jeho kritické investigativní práce ohledně organizovaného zločinu.

Ukazuje to, jak důležité je, že máme nezávislé vydavatelské organizace a odvážné novináře, kteří riskují, aby přinesli na světlo pravdu. Někdy je pro některé lidi velmi žádané tomu předcházet – a takové věci se dějí. Máme korespondenta jednoho z našich médií více než rok ve vězení v Turecku, Deniz Yücel, on neudělal nic nelegálního, jen nezávisle informoval o věcech, které vláda nechtěla v médiích reflektovat.

A to jsou příklady, jak důležitá je nezávislá novinařina a jak relevantní je mít relevantní udržitelný obchodní model. Protože jedině když novinařina je byznys, mladí blogeři, mladé start-upy a obchodníci jsou motivováni dělat věci a inovovat odvětví. A jen to dokáže udržet pluralitu a diverzitu zdrojů, což je důležité. A je to také ve vašem zájmu… Že Facebook se jednoho dne transformuje ve vydavatele, který zaměstnává tisíce novinářů, aby to dělal sám. Já doufám… Budete přirozená platforma, která pomůže v tomto ekosystému generovat peníze a zachovat tuto pluralitu. Jinak se společnost změní.“