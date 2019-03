Odírání tvůrců skončí na Ulož.to i Hellspy, zmínil expert u autorské směrnice EU

Více spravedlnosti i odpovědnosti. Tak vnímá novou evropskou směrnici o autorském právu místopředseda rady Svazu autorů a interpretů Jakub Nový. V pořadu Blesku Epicentrum to kvitoval slovy: „Odměny za užití autorských děl by se měly tímto způsobem spíše dostat k těm tvůrcům, kteří by měli být více chráněni.“ Projednávání úpravy bylo bouřlivé a ve finále ji podpořila jen hrstka českých zástupců v Evropském parlamentu, většina jich boj proti gigantům jako Google nebo Facebook nedotáhla.