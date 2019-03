Ochrání EU naše umělce? Skladatel Vondráček: Internetoví giganti kradou naši hudbu

Podle návrhu evropské směrnice o autorském právu internetové platformy typu YouTube či Ulož.to budou mít odpovědnost za porušování těchto práv. Co vy na to?

„Ulož.to a YouTube poskytují prostor pro neoprávněné šíření našich písniček, klipů a koncertů, do kterých investujeme vlastní peníze, protože to je naše zaměstnání. Je to pro nás likvidující systém okrádání. Navíc se tváří, že se jich to netýká.“

Jak je to možné?

„Vymlouvají se na to, že příspěvky na internet přece nevkládají oni, ale uživatelé. A to je ten problém. Jestliže chce kdokoli obchodovat s hudbou, musí být stanoveny jasné obchodní podmínky a pravidla při ochraně díla. Proto by měli nést i odpovědnost za to, co provozují. Jen bych chtěl upozornit, že pro nás není problém v těch, kteří nahrávky sdílí, ale v těch, kteří poskytují možnost vkládat kradené dílo, se kterým pak obchodují a zisky končí kdesi.“

Bitva o autorské právo s Googlem a Facebookem: Evropská unie našla řešení

Můžete popsat, jaká je cesta od písničky k penězům?

„Autor ji složí a nabídne interpretovi. Pokud se mu líbí, jdou do studia a tam vznikne finální nahrávka. Na té už se podílí i aranžér, muzikanti, zvukař a zástupci dalších profesí, kteří musí dostat za práci zaplaceno. Hned.“

Autor na svoji odměnu stále jen čeká?

„Začíná investicí. Vloží do písničky nebo celého projektu svoji práci a peníze. Vytvoření CD může přijít od sto padesáti tisíc korun až na dva miliony i více. Pak teprve přichází reklama, prodej a kýžený zisk. Úspěch se týká tedy nejen slávy, ale i návratnosti investice.“

Když si to někdo stáhne, je šlus...

„Je naprosto likvidující, když si s naším ukradeným dílem obchoduje někdo jiný. To je samozřejmě problém digitální technologie, kdy nový film, písnička, koncert létají druhý den po vydání v éteru, a investice je fuč. Ale to snad pochopí každý, že nemůžu ukrást z potrubí plyn a obchodovat s ním. Nebo nabízet na tržišti kradené auto za polovic. Mluvím hlavně o hudbě, ale týká se to samozřejmě filmů, seriálů, článků, knížek, prostě všech autorských produktů.“

České televizi ukradli MOST! I proto Evropa potřebuje reformu autorského zákona

Jak je placený autor písničky, která se uchytí?

„Celoevropský systém je takový, že užití naší hudby smluvně po dohodě zajišťuje a chrání náš obchodní zástupce. Tím je v naší republice Ochranný svaz autorský (OSA), který si autoři za tím účelem sami vytvořili. Po celé Evropě jsou podobné organizace vzájemně propojeny. Když někdo u nás zazpívá písničku od ABBA, letí peníze autorům do Švédska. Odměnu pro autora za koncert posílá pořadatel koncertu na OSA. A samozřejmě očekáváme odměny z prodeje CD nebo elektronického užití. A to je právě často ten obrovský problém neoprávněného kopírování, kdy se k našemu dílu chovají uživatelé jako k obecnému majetku.“

Jak se dá podle vás autorské právo chránit?

„Kromě toho, že se budou dodržovat dobře připravené zákony v rámci celé Evropy, je potřeba vychovávat mladou generaci a vést ji k tomu, aby ctila soukromé vlastnictví, aby si vážila umění a byla k němu sama vedena.“

Komentář: Wikipedie stávkou odkryla vlastní pokrytectví a hlad po penězích

Pomůže EU?

Nová evropská směrnice má posílit postavení autorů, interpretů či novinářů vůči internetovým gigantům, jako jsou například Google, Facebook či YouTube. Ty umožňují, aby se na jejich platformách sdílely písničky, videa a články, aniž by z nich autoři dostali svoji část zisku. Naopak »giganty« na ně přitáhnou lidi a vydělávají na reklamě.

Pokud europoslanci kývnou na změny, mohli by se i čeští autoři dočkat spravedlnosti. Klíčové jsou v tomto dva články směrnice: