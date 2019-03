Jiný čas všude okolo Česka: Nahradí chaos střídání letního a zimního času?

Čeká nás přeřizování hodinek cestou do Německa, na Slovenko nebo na trase k moři do Chorvatska? Je to stále pravděpodobnější. Europoslanci totiž v úterý kývli na návrh, který ukončí střídání zimního a letního času od roku 2021. Jenže o tom, který čas zůstane, si každý stát včetně Česka zřejmě rozhodne sám. A vypadá to, že co země, to jiná preference. Letní čas v tuzemsku jinak nastane už tento víkend, hodinky si z 2:00 na 3:00 přeřídíme v neděli 31. března.