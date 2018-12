Střídání letního a zimního času může vydržet ještě tři roky, překvapil ministr

Kdo se těšil, že už příští rok bude i v Česku s přetáčením hodinek dvakrát do roka utrum, může být zklamaný. Střídání letního a standardního – laicky zimního – času vydrží možná ještě do roku 2021. Vyplynulo to ze senátního projednávání návrhu unijní směrnice, která má ukončit sezónní změny času. Evropská komise by si přála směrnici prosadit už k počátku dubna příštího roku. Česko se ale asi připojí k rakouskému návrhu odložit záležitost až na duben 2021.