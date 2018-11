Místo střídání času totální chaos: Přeřídíme si hodinky i cestou do Německa?

Podle průzkumů by si Češi raději ponechali umělý letní čas. Jenže to asi nikdo neřekl premiéru Andreji Babišovi (64, ANO), který se vyslovil, že by radši čas standardní. „Je to z různých praktických i zdravotních důvodů,“ uvedl. A argumentoval i vnoučaty, že přece „když máte malé děti - já mám vnučky - a slunce zapadá až po 21. hodině, tak děti samozřejmě říkají, že je světlo, a nechce se jim moc spát. To jsou praktické věci“. Čtenáři Blesk Zpráv to vidí podle ankety podobně.

Anketa Chtěli byste v Česku trvale zůstat u letního času? Ano (29%) Ne (71%) počet hlasujících: 15165

Stanovisko premiéra už tlumočil na schůzi ministrů dopravy v Rakousku i český zástupce Dan Ťok (59, za ANO). Podle něj už proběhla diskuze ve vládě a jediným, kdo se vyslovil pro letní čas, byla šéfka státní kasy Alena Schillerová (54, za ANO). Dodal ale, že se o ničem ještě nehlasovalo. Pro ponechání standardního času jsou i vědci. Ti tvrdí, že prospěje zdraví lidí a jejich spánku. Podle nich bychom byli výkonnější v práci nebo škole a zlepšila by se i naše psychická pohoda.