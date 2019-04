Krkavčí matka z Teplic stojí před soudem: Hrozí jí až doživotí!

Před soudem stojí Božena S. (30), která podle obžaloby v dubnu 2018 vyhodila do kontejneru na sklo čerstvě narozené miminko. To podle policie zahynulo násilnou smrtí. Obžaloba tvrdí, že žena porodila doma v době, kdy její druh spal a v pokoji byly dvě starší děti. Teď jí hrozí až výjimečný trest.

K otřesnému činu došlo na jaře 2018 v teplické čtvrti Řetenice. Krkavčí matka tam do kontejneru na sklo vyhodila novorozence. Pitva prokázala, že dítě by mohlo žít, kdyby svou cestu protáhla o pouhých tři sta metrů. V blízkosti se totiž nacházel babybox.

Tělíčko miminka objevil ve čtvrtek 19. dubna bezdomovec. Pitva prokázala, že dítě, které se narodilo životaschopné, zemřelo násilně. Už o dva dny později policie potvrdila, že se podařilo najít ženu, která by mohla mít život dítěte na svědomí. „Mohu potvrdit, že jsme v sobotu zadrželi podezřelou osobu,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová.

Krkavčí matka hodila miminko do kontejneru: Obvinili ji z vraždy!

Podle lidí z okolí neměla rodina peněz nazbyt, i když partner obviněné ženy pracoval jako kuchař. Stávalo se prý, že se zpozdili s placením nájmu. Božena S., která už dvě děti má, policistům tvrdila, že o těhotenství nevěděla. Porod ji prý zaskočil. Chlapečka přivedla na svět doma ve vaně a pak ho zabila.

Státní zástupce v obžalobě uvedl, že žena porodila v koupelně zdravého novorozence. Ve výpovědi, kterou četla soudkyně, řekla žena policii, že dítě žilo. Následně prý novorozence zabalila do trička a povlečení a vložila ho do pytle na odpadky. Ten zavázala a odnesla do nedalekého kontejneru na sklo. Poté se podle obžaloby umyla a šla spát.

To je tvář krkavčí matky, která vyhodila v Teplicích miminko do kontejneru

Mluvčí Bartošová již dříve potvrdila, že žena se policistům ke svému činu doznala. Údajně neposkytla čerstvě narozenému miminku potřebnou péči. „V důsledku toho dítě zemřelo,“ dodala Bartošová.

Před soudem třicetiletá žena už tolik sdílná nebyla. Odmítla totiž vypovídat. Její druh požaduje nemajetkovou újmu pro sebe 200.000 korun a pro dceru půl milionu korun.

„Bohužel jsem si nevšiml, že byla těhotná, měli jsme spolu pohlavní styk zpočátku třikrát týdně, později jednou týdně, ale bohužel jsem si toho nevšiml,“ řekl. V době, kdy se stala událost, spal. „Nic jsem neslyšel, já když usnu, tak mě neprobudí ani rána z děla,“ řekl.

Otec staršího chlapce nespecifikoval částku za nemajetkovou újmu, proto se jeho případným nárokem soud nebude zabývat.