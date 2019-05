Utajené výslechy svědků v kauze Kuciak: Policisty zajímá Kočner i sledování obětí

Celý zbytek května potrvá nová vlna výslechů svědků kvůli informacím k případu dvojnásobné vraždy slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka (†27) a jeho snoubenky Martiny Kušnírové (†27). Procesní úkony se musí odehrávat v naprostém utajení a anonymitě. Podle informací zástupce rodiny obětí vše spěje do finále.

Vyšetřovatelé Národní kriminální agentury NAKA v Nitře vyslechli další svědky v případu úkladné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny ve Velké Mači na Slovensku. Někteří s nich podstoupili výslech již opakovaně. Advokáti obviněných se však tentokrát rozhodli svědky nekonfrontovat.

„S klientkou jsme se dohodli, že na některé výslechy chodit nemusíme, protože to jsou většinou opakované výslechy,“ řekl TV JOJ advokát Aleny Zs. Štefan Neszméry. Kriminalisté by údajně měli provádět civilní výslechy tří svědků. Ti prý přicházeli a odcházeli v naprosté anonymitě. „Je to rozplánované na celý květen,“ uvedl Neszméry.

„Chceme ubezpečit veřejnost, že vyšetřovací tým bude nadále aktivně provádět všechny vyšetřovací úkony, tak jak si to procesní situace vyžaduje,“ sdělila policie prostřednictvím Úřadu speciální prokuratury. „Faktem je, že vyšetřování postupuje poměrně rychle a – podle mého názoru – směřuje k ukončení,“ domnívá se advokát Zlatici Kušnírové Daniel Lipšic.

V úterý dorazili k výslechu pouze dva advokáti, obhájce Aleny Zs. a obhájkyně Tomáše Sz. TV JOJ informovala, že jedním ze svědků byl také muž, který měl Jána Kuciaka sledovat. Ten nadále setrvává v anonymitě a prokuratura další detaily prozradit nechce. „V tomto stadiu trestního řízení nebudeme reagovat na otázky médií. Informace budou veřejnosti poskytnuty v době a ve formě, které budou v souladu s účelem trestního řízení,“ uvádí se ve stanovisku Úřadu speciální prokuratury.

Podle Lipšice některé opakované výslechy souvisí s obviněním kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, který údajně byl objednavatelem krutého zločinu. Podle advokáta je hlavní důvod opakovaných výslechů možnost svědků vyjádřit se k pozdějším zjištěním policie. „Aby byly v přípravném řízení klíčové důkazy vykonány kontradiktorním způsobem, je potřeba obviněné, ale i některé klíčové svědky vyslechnout opakovaně,“ vysvětlil právník.

Vyšetřování také komplikují námitky a stížnosti, které podali obhájci obviněných osob. Alena Zs. si stěžuje na údajně zastrašování a nátlak ze strany agentury NAKA. „Nechceme vypovídat, dokud se to nevyřeší a neudělá se v tom pořádek. Zatím jsme nedostali z inspekce nic,“ postěžoval si její právník Neszméry. „Ve věci ještě nebylo rozhodnuto, ovšem Úřad inspekční služby se případem zabývá,“ řekl k tomu mluvčí ministerstva vnitra Petar Lazarov.

Investigativní reportér Kuciak, který pracoval pro server Aktuality.sk, byl spolu se snoubenkou zastřelen 21. února 2018 ve svém domě ve vesnici Velká Mača, ale na zločin se přišlo až o několik dnů později. Kušnírová byla zastřelena jedním výstřelem do hlavy, Kuciak dvěma výstřely do srdce. Střelec použil pistoli ráže devět milimetrů.