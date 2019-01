Kauza Kuciak odhalila další skandál: Podplatil Kočner i prokurátora?!

Při vyšetřování vraždy novináře Kuciaka se objevila nahrávka, která má ukazovat, jak se Marián Kočner pokoušel zkorumpovat generálního prokurátora Trnku a poslance slovenské Národní rady při jeho volbě. Denník N informoval, že údajně mělo mimo jiné jít i o úplatky za propuštění podnikatele Jozefa Majského, který byl zatčen za podezření z podvodů a založení zločinecké organizace, z vazby. Podle nahrávky neměl v té době prokuraturu řídit Trnka, nýbrž Kočner a další oligarchové.

Dobroslav Trnka se stal generálním prokurátorem v roce 2004. Na stejnou pozici kandidoval i v roce 2011 za vlády Ivety Radičové, ale ke zvolení mu chyběl jeden hlas. Tehdy získal v tajné volbě také hlasy koaličních poslanců. Volbu provázelo podezření z korupce a kupování hlasů poslanců. Radičová hrozila v případě znovuzvolení Trnky svou demisí.

Denník N zjistil, že se nahrávka měla rovněž týkat kauzy Gorila i obchodování s nahrávkami z bytu na Vazovově ulici v Bratislavě. Měla v ní zaznít také informace, na jakých místech se pokoušel Trnku korumpovat. Na nahrávce je údajně zachycené i jednání Kočnera. Měl se prý chovat k Trnkovi jako k podřízenému.

Přestože by měla mít prokuratura nahrávku asi dva týdny, doposud nezahájila ve věci vyšetřování. Aby se případem zabýval vyšetřovatel, který řeší vraždu Jána Kuciaka, musel by o tom rozhodnut policejní prezident nebo prokurátor. Nahrávka totiž s kauzou Kuciak přímo nesouvisí.

Bývalý prokurátor Trnka se ke kauze s nahrávkou vyjádřil Denníku N. „Nevím, o čem mluvíte. Pošlete mi nahrávku. Já ji zkusím zkonkretizovat a vzpomenout si. Jsou to pěkné výmysly. Možná si na to vzpomenu nebo ne, ale tohle jsou hlouposti. Nehodlám na to reagovat,“ sdělil Trnka, který korumpování Kočnerem popírá.

Kauza Gorila

Jedná se o slovenský politický skandál, jenž započal únikem informací tajného dokumentu s krycím názvem „Gorila“ ze Slovenské informační služby (SIS). Na veřejnost se dokument dostal v roce 2011. Popisuje údaje z rozhovorů mezi slovenskými předními politiky a podnikatelem Jaroslavem Haščákem mezi lety 2005 a 2006 o provizích a úplatcích. Upozorňuje na podezření z korupce. Aktéři se měli scházet v jednom z bytů ve Vazovově ulici v Bratislavě.

