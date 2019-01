Do Česka míří várka chybějícího léku na srdce. „Nedostane se na všechny,“ varují apatyky

Zentiva výrobu léku přerušila kvůli změně názvu na jeho obalu. Obnovit výrobu plánuje na konci ledna. „Vzhledem k mimořádné situaci prosíme pacienty, aby se zbytečně nepředzásobovali, a lékaře, aby předepisovali pouze takové množství nezbytné na překonání tohoto období,“ uvedl SÚKL. Lékárny od čtvrtka mohly lék pro pacienty objednávat u distributorů.

Dnes jsme povolili dovoz dalších 10 200 balení léku Digoxin, opět ze Slovenska. S výrobcem – společností Zentiva – jsme neustále v intenzivním kontaktu. — SÚKL (@SUKLcz) 7. ledna 2019

Česká lékárnická komora (ČLnK) varovala, že minulý týden dovezených 6000 balení nemusí být pro asi 350 000 českých pacientů, kteří digoxin užívají, dostatečných. Mluvčí komory Michaela Bažantová ve čtvrtek řekla, že při počtu 2800 lékáren jde přibližně o dvě balení pro každou. Obrat je přitom v tuzemsku celkem 40 tisíc balení za měsíc. Podle předsedy Grémia majitelů lékáren Marka Hampla jsou přednostně zásobovány nemocniční lékárny.

Statisíce lidí mají problém, v lékárnách chybí lék na srdce. Ministerstvo ho shání v cizině

Do distribučních skladů dorazil lék podle dřívějšího vyjádření ministerstva ve čtvrtek, do lékáren se měl dostat do několika dní. V pátek odpoledne ale podle lékárnické komory byly léky jen u některých distributorů, kteří ho rozdělili na předobjednávky. „Podle odhadu ČLnK se tak dodávka digoxinu reálně dostane zhruba do maximálně čtvrtiny lékáren v ČR, které si lék u distributorů předobjednaly,“ uvedl prezident komory Lubomír Chudoba v pondělním prohlášení.

Podle něj bude tak většina pacientů nadále bez nenahraditelného léku. „Ministerstvo zdravotnictví má ze zákona povinnost zajistit dostupnost léčiv v České republice. Na výpadky nenahraditelných léků jako je Digoxin by mělo být připraveno a mělo by vynaložit co největší úsilí pro co nejrychlejší napravení situace. Přístup, jehož svědky je odborná i laická veřejnost v posledních dnech, snižuje u obyvatel důvěru v kompetenci náležitých subjektů,“ kritizuje Chudoba.