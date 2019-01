Pro lék na recept do dvou dnů do každé lékárny? Nový plán čelí nelibosti

Připravovaná novela zákona o léčivech má zajistit dostupnost léku na předpis do dvou pracovních dní v jakékoliv lékárně. Platit by mohla od roku 2020. Vyplývá to z návrhu legislativní normy. Proti systému se opakovaně stavěla Česká lékárnická komora (ČLnK). Vadí jí mimo jiné to, že na zaslání připomínek k novele zákona měla prakticky jen vánoční svátky, informovala na webu.