Likvidace nepoužitých léků stojí miliony. „Syslí“ si Češi léčiva zbytečně?

Kraje ročně likvidují prošlé a nepoužité léky, které lidé vrací do lékáren a náklady často šplhají do milionových částek. Dotace na likvidaci léků jakožto nebezpečného odpadu poskytuje krajům Ministerstvo financí, které za posledních pět let zaplatilo 51 milionů korun. Na svém facebooku upozornila na vysoké náklady i Lenka Teska Arnoštová, bývalá náměstkyně ministra zdravotnictví s tím, že bychom měli přestat plýtvat léky. Česká lékarnická komora si ale nemyslí, že by lidé léky plýtvali. Jednotliví lékárníci jsou však přesvědčení o opaku.

„Nemůžeme nějak přispět k lepší dostupnosti léků pro naše rodiče v důchodu? Co třeba přestat plýtvat léky. Lékárny ročně přijmou tuny prošlých a nenačatých léků, které se vytřídí a zlikvidují ve spalovnách jako nebezpečný odpad. Za likvidaci jedné tuny lékového odpadu z lékáren zaplatí kraje od 12 do 48 tisíc korun. To znamená, že nás náklady stojí okolo 8 milionů ročně,“ uvedla na svém facebooku Lenka Teska Arnoštová (ČSSD).

Kraje samotné náklady na likvidaci lékového odpadu nehradí. Ty hradí Ministerstvo financí formou státní dotace.

„Za posledních pět let jsme poskytli krajům náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv v průměru 10, 2 milionů ročně,“ řekl Blesk Zprávy Jakub Vintrlík z Ministerstva financí s tím, že za posledních pět činí souhrn náhrad 51 milionů korun.

Náhrady mírně rostou každým rokem. Znamená to tedy, že plýtváme léky?

Kraje: Léková politika není nejšťastnější

Řada krajů si myslí, že jim nepřísluší soudit, zda jde o plýtvání. Situaci v tomto směru nechce komentovat ani Ministerstvo financí, na druhou stranu dodává, že by to mohlo znamenat, že lidé jsou zodpovědnější a přestali nepotřebné léky vyhazovat do běžného odpadu.

„Lékárny v Moravskoslezském kraji v roce 2017 přijaly přes 28 a půl tisíce kilogramů prošlých či nenačatých léků, jejich likvidace vyšla na cca 1,1 milionu. korun,“ uvedla Nikola Birklenová z Krajského úřadu kraje s tím, že souhlasí s tím, že současná léková politika není nejšťastnější a dochází k vyššímu výdeji léku, než by bylo nutné.

„V Královéhradeckám kraji za celý rok 2017 bylo na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a s jejich likvidací/zneškodněním vynaloženo 703 370,- korun,“ řekla Sylvie Velčovská, tisková mluvčí kraje a dodala: „Kraj považuje za systémovou problematiku, že není dosud možný přístup lékařů a farmaceutů do společného datového skladu zdravotních dokumentací obyvatel, a tak dochází často k duplicitnímu i vícečetnému předpisu léku a to především u seniorů, kteří lékařům již indikovaná léčiva nehlásí.“

Souhlasí i Pardubický kraj, kde likvidace jedné tuny léčiv stojí v průměru 40 tisíc korun a v letech 2013 – 2018 se hmotnost pohybovala mezi 12 – 15 tunami za 1 rok.



„Upozorňujeme na to, že je potřeba centrálně stanovit opatření, která povedou ke snížení plýtvání s léčivy,“ doplnil mluvčí kraje Dominik Barták.

Lékárnická komora: Lidé léky příliš neplýtvají

Česká lékarnická komora (ČLnK) má ale jiný názor. „Lidé léky příliš neplýtvají. Nejčastěji vrací léky prošlé, po zemřelých příbuzných nebo vyřazené ze své farmakoterapie po změně medikace lékařem. Někdy se setkáváme s tím, že lékař předepíše příliš velké balení i třeba při zahájení léčby a pacientovi nakonec lék nevyhovuje. V současné době však musíme vzhledem k častým výpadkům upozorňovat pacienty, aby měli dostatečnou zásobu léků, které pravidelně užívají,“ řekla Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Zároveň se ohradila vůči výroku Arnoštové, že nedostupnost léků způsobuje právě plýtvání.

„Základním důvodem je velmi nízká cena léků v ČR, která vede k tomu, že jsou reexporovány nebo je výrobce do ČR nedoveze, pokud jich nemá dostatek,“ řekla Bažantová. Dále upozornila, že léky, které má bývalá náměstkyně na fotografii, jsou dva zdravotnické prostředky, které odevzdání k likvidaci v lékárně nevyžaduji.

„Ze zkušeností lékárníků vyplývá, že mnoho pacientů nerozlišuje mezi léky a doplňky stravy,“ vysvětlila mluvčí.

Zatímco si ale komora myslí, že lidé léky neplýtvají, jednotliví lékárnici jsou zřejmě jiného názoru.

Lékárnici: Lidé si syslí léky

„Ne, to není závoz léku, který bychom při naší průměrné prodejnosti vydávali 4 roky. Je to pozůstalost po jednom pacientovi! Tak vidíte, jak se v ČR šetří. Nutno dodat, že tento lék byl v minulosti delší dobu ve výpadku (proč asi?). Zarážející je i to, kolik toho nasyslili, přestože není bez doplatku,“ uvádí lékárník Josef na svém facebooku u fotografie, na které je velké množství balení Kreonu.

„Většina pacientů má doma zásobu na týden až tři měsíce. Hodně léků, které likvidujeme, jsou prošlé - některé sirupy dlouho nevydrží, oční kapky taky ne a u doplňků stravy, které si pacienti nakoupí nebo dostanou dárkem, pak lidi po dvou letech neužívání zjistí, že jsou léky prošlé,“ řekl portálu TN.cz olomoucký lékárník Stanislav J.

Ministerstvo zdravotnictví: Pomůže elektronizace

Podle Gabriely Štěpanyové, tiskové mluvčí Ministerstva zdravotnictví, může s problémem plýtvání léků pomoci eRecept, který umoží zjistit přesný počet léků vyzvednutých v lékárně.

„Zároveň by již v příštím roce mohl fungovat sdílený lékový záznam pacienta, dostupný ošetřujícím lékařům a lékárníkům pacienta, který přispěje k bezpečnější i efektivnější léčbě pacientů. Lékaři totiž budou schopni odhalit duplicity, pokud uvidí, že lék, který chtěl předepsat, již byl pacientovi předepsán jiným lékařem, což nejenže pozitivně přispěje k ochraně zdraví pacientů, ale taktéž přispěje ke snížení plýtvání s léky a tím i úspoře prostředků zdravotních pojišťoven a samozřejmě i samotných pacientů“, řekla Štěpanyová s zdůraznila, že ministerstvo intenzivně pracuje na postupné elektronizaci českého zdravotnictví.

Kolik vydali jednotlivé kraje za likvidaci nepoužitelných léčiv v roce 2017?

Jihomoravský kraj - 1 323 128 korun (40, 8456 tun)

Moravskoslezský kraj - 1, 1 milion korun (28, 5 tisíce tun)

Plzeňský kraj - 660 tisíc korun (19 tun)

Liberecký kraj - 663 105, 73 korun

Jihočeský kraj - 838 265, 78 korun (25, 757 tun)

Královéhradecký kraj - 703 370 korun

Karlovarský kraj - 413 575, 70 korun (cca 8 946 kilogramů)

Olomoucký kraj - 942 tisíc korun (26, 9 tuny)

Roční objem poskytnutých dotací na likvidaci léčiv od Ministerstva financí všem krajům:

Rok 2013: 8,3 mil. Kč

Rok 2014: 8,8 mil. Kč

Rok 2015: 9,7 mil. Kč

Rok 2016: 11,8 mil. Kč

Rok 2017: 12,3 mil. Kč

Rok 2018: 9,8 mil. Kč /do konce září/