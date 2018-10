Lékárníci zažalují SÚKL kvůli opožděným dodávkám léků. Vadí jim i vývoz

Česká lékárnická komora se chystá zažalovat Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kvůli opožděným dodávkám léků. Žalobu chce podat v případě, že ústav nezačne trestat distributory léčiv za to, že objednané léky pro konkrétní pacienty nedodávají lékárně včas, tedy do dvou pracovních dnů podle zákona. Komora se na tom usnesla na dnešním mimořádném sjezdu. Žalobu má vedení komory připravit v řádu týdnu, tedy zhruba do konce října. ČTK to řekl její prezident Lubomír Chudoba. Vyjádření ústavu pro kontrolu léčiv ČTK zjišťuje.