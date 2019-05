Nečekané tajemství Kuciakovy snoubenky Martiny (†27): Svatební boty si musela nechat šít na míru, vzpomíná její máma

V soboru spolu mohli zavražděný novinář Ján Kuciak a jeho snoubenka Martina Kušnírová oslavit první výročí svatby. Právě na začátek května si totiž dohodli datum svatby. Tu už měli naplánovanou do posledního detailu. Dva měsíce před ní mladé snoubence chladnokrevně zavraždili v jejich domě. Martina si na svůj velký nechala speciálně ušít svatební boty, které si odnesla s sebou do hrobu.

Namísto krásných chvil zažívají dvě rodiny žal a smutek. V sobotu 4. května tomu byl rok, co se měli Ján Kuciak a Martina Kušnírová brát. Dva měsíce předtím však mladý pár ve vlastním domě zákeřně zavraždili. Matka zesnulé nevěsty Zlatica Kušnírová (54) vzpomíná, jak měli Ján a Martina svatbu do detailů naplánovanou a kam se chystali na svatební cestu.

Obřad chystali v římskokatolickém kostele v obci Gregorovce, rodném místě Martiny. Nechtěli zatěžovat své rodiče, proto si všechno plánovali sami. „Všechno už měli kromě koláčů. Ty nám měla upéct cukrářka od nás. Doma jsme měli péct suché, protože jsme neměli peníze nazbyt a ani oni. Jankova máma by byla přišla k nám už od pondělka a chystali bychom domácí koláčky. Aby nemuseli jet přes půl republiky na svatbu s krabičkami,“ pověděla Zlatica Kušnírová.

Svatební pokrm chtěli vybrat až krátce před hostinou. Plánovali dva chody a následně švédské stoly. Pro svatební cestu si vybrali Island, kam se měli vydat na 10 dní. Mělo to být od Jána pro Martinu překvapení, neboť ji tato země vždycky přitahovala. „Poslal jí to jako dárek pod vánoční pod stromeček, Zvýšili mu plat, ale na mzdovém na to zapomněli. On jim to vůbec nepřipomínal. Když na to sami přišli a zpětně mu je zaplatili, koupil zájezd, aby udělal Martině radost,“ řekla Zlatica, která popsala Jána jako obrovského dobráka.

Na svatební obřad si nechala Martina ušít bílé botičky. Měla totiž problém s nohama a potřebovala nějaké, kterých by vydržela celou noc. „Jinak by si koupila obyčejné za 130 korun. Vůbec si na takové věci nepotrpěla,“ oznámila Zlatica. Kvůli hrůzné události, která mladý pár potkala, si už Martina nestihla botičky vyzvednout. Firma je však poslala její matce. Ta se svěřila, co s nimi nakonec udělali. „Hodili jsme je do jejich hrobu, když se instaloval pomník,“ sdělila se smutkem Zlatica Kušnírová.