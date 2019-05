Šokovaní rodiče Kuciaka odhalili identitu „vraha“: Omluvnému dopisu nevěří ani Kušnírová

Obrovský šok zažila Zlatica Kušnírová krátce před Velikonoci, když se jí do rukou dostal dopis zaslaný z vězení. A jeho odesílatel? Zoltán A., který měl figurovat jako zprostředkovatel vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové.

„Ruce se mi začaly třást, hned jak jsem to vytahovala ze schránky. Okamžitě jsem volala Kuciakovým, jestli dostali také nějaký dopis, ale o žádném nevěděli. Až později volali, že jim právě listonoš donesl stejné psaní,“ vypověděla matka zavražděné archeoložky.

Šok v kauze Kuciak! Rodičům přišel dopis od „vraha“ jejich syna: Prosí o odpuštění

Dopis nebyl dlouhý, stála v něm pouze dvě souvětí: „Odpusťte mi, prosím. Kdyby se dal vrátit čas, tak to udělám.“ Zlatica nevěřila vlastním očím. „Kdyby jim ublížil nechtěně při nějaké havárii nebo by se stal úraz, ještě bych to pochopila a odpustila. Protože to se může přihodit každému a nikdo to předem neovlivní. Ale úmyslně zabít dvě děti? Měl se rozmyslet předtím! Toto bylo zaplacené, promyšlené. To je prostě neodpustitelné,“ prohlásila zdrcená matka Martiny.

Otazníky nad motivem zůstávají

Otec zavražděného novináře se však k prosbě stavěl jinak. „Když to není přímo vrah, tedy člověk, který střílel, a kdybych věděl, že jeho lítost je opravdu upřímná, pak bych byl schopný odpustit. Nyní jsou ale ve mně pochybnosti, zda je to jen hra, nebo zda to opravdu myslí upřímně od srdce,“ řekl Kuciakův otec pro MF DNES.

Našli zbraň, kterou zavraždili Kuciaka (†27)?! Potápěči vytáhli z Váhu hlaveň

Matka zavražděné Kuciakovy snoubenky přemýšlí, zda Zoltán A. zločinů opravdu lituje nebo jde jenom o předem promyšlený tah. „Těžko říct, zda mu to poradili advokáti, aby dostal nižší trest a projevil lítost, nebo jestli to napsal sám od sebe. Mně je to ale úplně jedno, já mu to neodpustím nikdy,“ prohlásila Zlatica Kušnírová.

Nedávno nastal zvrat ve vyšetřování

V případu panují také určité nejasnosti. Kromě zprostředkovatele Zoltána A. policisté obvinili podnikatele Mariána Kočnera jako objednavatele vraždy, Alenu Zs., která měla vrahům předat odměnu. Začátkem dubna se přiznal Miroslav Marček, že to byl on, kdo na mladý pár vystřelil. Druhý muž Tomáš Sz. prý figuroval pouze jako řidič. Do té doby policie pracovala s verzí, že tomu bylo přesně naopak.

Slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenku Martinu Kušnírovou zastřelili na konci února roku 2018. V té době se Kuciak věnoval tématu údajných daňových podvodů. Taktéž rozkrýval vazby italské mafie 'Ndrangheta na slovenskou politiku a eurodotace. Případ vraždy sympatického novináře a jeho půvabné snoubenky vzbudil zájem celého světa.