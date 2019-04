Našli zbraň, kterou zavraždili Kuciaka (†27)?! Potápěči vytáhli z Váhu hlaveň

Už podruhé zamířila slovenská policie do Kolárova ve společnosti Miroslava Marčeka obviněného z podílu na vraždě Jána Kuciaka a jeho snoubenky. V úterý se pátrači do města vrátili a pod místním mostem opět hledali na dně řeky Váhu vražednou zbraň.

Na prohledávání řeky a jejího okolí se podíleli policisté se psy a také záchranáři. Oblast zabezpečili policejní páskou. Sice nebylo oficiálně potvrzeno, zda zásah souvisel s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové nebo s vraždou podnikatele Petra Molnára, souvislost je ale zřejmá.

„Na otázky týkající se průběhu dokazování se vzhledem na neveřejnost přípravného řízení nelze vyjádřit,“ uvedla mluvčí Speciální prokuratury Jana Tökölyová pro TV JOJ.

Policie se obávala, že pokud Marček zahodil zbraň ihned po vraždě, nejpozději tedy v únoru 2018, může být tento předmět doličný už dávno pryč. Mohl ji přemístit buď proud řeky, nebo vodohospodáři, kteří zde koncem května 2018 vykonávali bagrovací práce. To pro TV JOJ potvrdil ředitel OZ Slovenského vodohospodářského podniku Jozef Dúcz.

Usilovné hledání se však nakonec vyplatilo. Televize Markíza informovala, že se pátračům podařilo na dně řeky nalézt hlaveň pistole. Zda jde o část vražedného nástroje, ale není dosud jasné. Čeká se až na výsledky expertízy. Pátrání po zbylých dílech zbraně, kterou prý pachatel před vhozením do řeky rozebral, pokračuje. Komplikuje ho ale silný proud a písčité dno. Příslušníci speciální policejní jednotky našli v úterý v nedalekém korytu Malého Dunaje také zbraň, kterou Marček v roce 2016 údajně použil při vraždě podnikatele Petera Molnára.

Miroslav Marček se minulý čtvrtek přiznal, že to byl on, kdo střílel na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou. Policie do té doby předpokládala, že figuroval jako řidič. Zároveň se Marček doznal k vraždě svého zaměstnavatele Petra Molnára. Kromě Marčeka viní policie z vraždy Kuciaka s Kušnírové ještě další čtyři osoby. Z objednání vraždy novináře je obviněn kontroverzní podnikatel Marián Kočner, který vinu podle svého obhájce nadále popírá.

Novinář Ján Kuciak byl se svojí snoubenkou Martinou Kušnírovou zavražděn v únoru 2018 u sebe doma v obci Veľká Mača v Trnavském kraji. Motivem vraždy byla podle slovenské policie Kuciakova investigativní práce. Dvojí vražda loni otřásla Slovenskem natolik, že pod tlakem veřejnosti odstoupil z čela vlády tehdejší premiér Robert Fico.