Vrah Kuciaka se přiznal a poslal policii k řece: Byla to léčka, jak zmást vyšetřování?!

Ve vyšetřování vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka došlo ve čtvrtek ke zvratu, když se k nájemnému zabití přiznal Miroslav Marček. Ten byl dosud v případu označován „pouze“ za řidiče, který vraha na místo přivezl. Následně policii přinutil konat. V pátek vyšetřovatelé prohledávali řeku Váh. Byla to léčka?

Marčeka ihned po přiznání policie odvezla na benzinovou pumpu ve Sládkovičově, následně ho policejní eskorta odvezla do Velké Mače, kde byli Ján Kuciak i jeho snoubenka Martina Kušnírová loni v lednu zavražděni. Dále jejich kroky směřovali do Kolárova, místa jeho trvalého bydliště, kde hermeticky uzavřeli most.

„Viděl jsem, jak hledají něco na březích Váhu,“ řekl slovenskému Novému Času svědek policejního zásahu. Je to snad místo, kde se pachatel zbavil vražedné zbraně? V pátek ráno se k Váhu v Kolárově vrátili vyšetřovatelé v doprovodu potápěčů. Ti dlouhé hodiny prohledávali dno řeky. Podle slovenských médií tam kromě zbraně mohou být další předměty spojené s likvidací mladých snoubenců. Policie odmítá průběh vyšetřování komentovat.

Podle Denníku N vysílal Marček už dlouho signály, že chce promluvit a přinést zásadní doznání. Ovšem proč se přiznával právě teď? Dohnalo ho k tomu zřejmě množství důkazů, které policie shromáždila, zejména pak zmapování pohybu Marčeka a jeho bratrance Tomáše Szabóa, který byl původně označen za onoho vraha. Bratranci, bývalí vojáci, kteří působili také coby ochranka na zámořských lodích, měli v Kolárově a okolí pověst „nájemných řešitelů problémů na volné noze“.

„To se stává často, že kde je víc pachatelů a dojde k zadržení podezřelých, policie musí ustálit míru zaviněných jednotlivých účastníků na trestném činu. Když je důkazní situace velmi zlá, hledají způsob, jak by si mohli pomoct v trestním konání. A poznání je polehčující okolnost,“ řekl pro pluska.sk bývalý vyšetřovatel Jaroslav Ivor a dodal, že Marček náhlým přiznáním může doufat, že dostane snížení trestu. „Mohl mu to poradit advokát. Ten má možnost nahlížet do spisu a když vidí, že důkazy, které jsou nashromážděné proti jeho klientovi, jsou závažné, tak musí zvolit nějakou taktiku. Tím může něco získat. Benefit se může projevit buď na snížení trestu, druhu trestu, výměru trestu,“ uvedl.