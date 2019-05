Muži obvinění z vraždy Kuciaka mají na krku další vraždu! Zastřelili podnikatele, domnívá se policie

Policie obvinila údajné vrahy investigativního novináře Kuciaka a jeho snoubenky Kušnírové z další vraždy. „Vyšetřovatel národní protizločinecké jednotky NAKA vznesl obvinění vůči osobám Tomáše Sz. a Miroslava Marčeka pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy podle § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e) f) Trestního zákona,“ píše policie Slovenské republiky na svém facebooku.

Nová fakta v případu Kuciak (†27): Podezřelý střelil do hlavy podnikatele (†40)!

Vražda se měla odehrát 16. prosince 2016 a její obětí se měl stát slovenský podnikatel v autodopravě Petr Molnár (†40). Pachatelé jej dvakrát střelili zezadu do hlavy.

Podle policistů pachatelé zavraždili podnikatele po násilném vniknutí do jeho rodinného domu s cílem získat majetkový prospěch. Kriminalisté zavedli Miroslava Marčeka k domu Petra Molnára, kde jim měl ukázat, jak do domu vnikl. Poté jej přivedli k Malému Dunaji do míst, kde měl Marček zahodit do vody střelnou zbraň. Tu se podařilo policistům objevit.

Našli zbraň, kterou zavraždili Kuciaka (†27)?! Potápěči vytáhli z Váhu hlaveň

Oběma obviněným hrozí v případě prokázání viny v případu vraždy podnikatele doživotí. Stejný trest jim může soud vyměřit i v případě, že budou odsouzeni za vraždu Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Dvojnásobná vražda dvou mladých lidí loni vyvolala v zemi mohutné demonstrace a vyústila v demisi tehdejšího premiéra Roberta Fica.

Podle dřívějších informací se Marček přiznal, že na Kuciaka a Kušnírovou střílel právě on. Bývalého vojáka Marčeka přitom vyšetřovatelé původně označovali v případu za řidiče; za střelce považovali Tomáše Sz.