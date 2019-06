Vražda novorozené holčičky na Jičínsku: „Trýznivá smrt v koupelně,“ říká policie

Čerstvě narozená holčička, k jejíž vraždě se podle policie přiznala teprve 18letá matka z Jičínska, umírala ihned po porodu v koupelně, a to podle policie trýznivým způsobem. Ženě, která se rozhodla se děťátka zbavit, teď hrozí přísnější postih, a to až 20 let vězení.