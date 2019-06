Inu (34) s mrtvým dítětem našli na firemním záchodě: Za vraždu jí hrozí 8 let!

V koši leží mrtvé miminko, na zemi v kaluži krve sedí jeho matka a hystericky se směje. Takový výjev se na podnikovém záchodě v pondělí ráno naskytl zaměstnancům firmy ze slovenského Sence, kteří zrovna přišli do práce. Matka dítěte, 34letá Ukrajinka Ina H. skončila v nemocnici, odkud putovala do vazby. Státní zástupce ji obvinil z vraždy dítěte a hrozí jí tak až osm let vězení.

Ukrajinka Ina H. podle informací TV JOJ pracovala ve firmě teprve týden. Většina kolegů prý kvůli její mohutné postavě netušila, že je těhotná. Ti se to tak dozvěděli až ve chvíli, kdy Inu našli sedět v kaluži krve na záchodech.

Všechny ve firmě nález zavražděného dítěte šokoval a málokdo o něm chtěl s médii mluvit. TV JOJ se přesto podařilo zjistit, že když kolegové Inu objevili, hystericky se smála. Drogy prý ve vraždě dítěte roli nehrály.

Tříměsíční holčička zemřela v rozpáleném autě. Unavená matka ji tam zapomněla

Zdravotníkům se chlapečka zabaleného do zkrvavené plachty nepodařilo zachránit. Jeho matka z nemocnice putovala do vazby. Soud Ukrajinku umístil do vazby ze strachu, aby před trestním stíháním neuprchla do své vlasti.

„Vyšetřovatel Okresního ředitelství Policejního sboru v Senci vznesl na podkladě zabezpečené důkazní situace obvinění z trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou,“ informovali policisté na sociální síti. Obviněné Ukrajince hrozí až osm let vězení. Ina dítě předčasně porodila v osmém měsíci těhotenství.