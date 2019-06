Smrt mámy byla nehoda, tvrdí policie. Tělo našli bez očí, vlasů a s přeraženým nosem

Už je tomu dlouhých 10 let, co zemřela Skotka Jean Hanlon (†53), která žila na řecké Krétě. Její smrt byla více než záhadná. Žena odešla na rande, ze kterého se již živá nevrátila. Její tělo bylo nalezeno v moři o čtyři dny později. Neměla oči, vlasy a měla přeražený nos. Synové Jean si stále myslí, že byla zavražděna, a nechtějí se ani po deseti letech smířit s tím, že by její smrt měla být náhodou, jak tvrdí policie.

Jean pocházela ze skotského města Dumfries, ale před smrtí žila v Řecku. „Odjela tam, aby měla nějaký čas pro sebe,“ řekl v dokumentu televizní stanice Channel 5 Robert – jeden z jejích tří synů. On ani jeho bratři Michael a David se nedokážou smířit s tím, že by její smrt měla být nehoda. Je totiž více než záhadná.

Psala o pomoc!

Podle synů měla Jean v Řecku spoustu místních i anglických přátel. V den své smrti řekla Skotka svému kamarádovi, že pojede do přístavního města Heraklion. Právě tam bylo její tělo nalezeno o čtyři dny později. Ještě mu zavolala, že popíjí s mužem, kterého nikdy předtím neviděla. Tomu samému kamarádovi pak napsala zprávu s textem: „Pomoc!“

Jenže když ji zavolal zpět, Jean přítele ujistila, že je v pořádku. Později mu volala zpět, ale on to neslyšel a nezvedl. Když pak volal ženě znovu, už mu telefon nebrala. Poté, co Jean zmizela, upozornily místní úřady syny až po dvoudenním pátrání. „Věděl jsem hned, že se něco stalo,“ vzpomínal David se slzami v očích.

První kroky v Řecku zavedly syny do márnice

„Bylo to příšerné, zvláště když jsme byli tak daleko,“ přitakal Michael. „Všichni jsme se zhroutili. Nikdy jsme nebyli na dovolené spolu a byl to pro nás silný a bolestivý okamžik,“ dodal. Tři mladí muži spěchali do Řecka, kde jejich kroky směřovaly do márnice. Tam museli svou matku ve značném stádiu rozkladu identifikovat.

Jinak byla poznat pouze podle svého oblečení. „Vypadala jako skořápka. Neměla žádné vlasy, žádné oči, chyběl jí kus nosu, všude měla šrámy,“ dodal Michael. Policie její smrt uzavřela jako nehodu. V jejím těle totiž objevila větší množství alkoholu. Jenže tomu synové nevěří. Jean si totiž vedla deníček, v němž psala o podezřelém muži.

Záhadný Nikos

„Nikos mě pozval ven na večeři, ale řekla jsem mu ne,“ uvedla v něm. „Nikos se mě ptal, jestli nechci jít večer ven, ale řekla jsem ne,“ psala dále. Policisté v roce 2010 vyslechli dva muže, ale vzápětí je propustili. V roce 2014 byl její případ znovu na naléhání synů otevřen, ale ani další vyšetřování nepřineslo nové výsledky.

„Lidé nám naznačovali, že se máme se svými životy pohnout dál. Jenže máma byla náš život, ona je stále náš život. Není žádné tlačítko, kterým to lze jen tak vypnout,“ dodal Michael pro The Sun. „S jistotou se nezastavím a nepřestanu, dokud nezemřu. Vždycky budu bojovat za mámu. Slíbil jsem, že to udělám,“ uzavřel s tím, že si bratři najmou soukromého detektiva, aby zjistil pravdu.