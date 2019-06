Senior se u soudu zpovídal z vraždy mladšího muže: Neměl ho rád, vypověděla matka oběti

O vině obžalovaného podle soudce Martina Lýska není pochyb. Proč se tak stalo, podle soudu neví ani sám obžalovaný. „Nelze pochybovat o tom, že ho chtěl zabít, když mu nůž s devatenácticentimetrovou čepelí bodnul doprostřed hrudníku. Nikdo z nás nemá právo vzít život člověku,“ prohlásil soudce. Podle něj nejde o výjimečnou nebo mimořádnou situaci, a není tak důvod ukládat trest pod spodní hranici sazby, jak navrhoval obhájce.

Vražda se odehrála loni 21. prosince. Stork ve čtvrtek u soudu odmítl vypovídat s tím, že nemá co říct. Policistům se k vraždě přiznal. Uvedl, že syn kamarádky byl neustále „zhulený“ a napadal matku. „Ten den byl zase protivný a to už jsem se neudržel. Vzal jsem ten nůž, byl to nůž na chleba,“ vypověděl muž policistům. S nožem poté přiběhl do pokoje a muže vyzval, ať odejde. „Nechtěl, tak jsem ho bodnul. Nůž jsem tam zarazil celý. Když přijela sanitka, už jsem tam jen seděl. Vím, že jsem udělal blbost. Neměl jsem konflikt s nikým jiným, jenom s ním,“ doplnil muž ve výpovědi.

Matka oběti uvedla, že obžalovaného vzala k sobě, protože ho prý vyhodili z práce, uvolnila mu prostor v malém pokoji. V té době s ní v domě bydlel také její syn. V době tragédie s nimi byl ještě další známý, který však incident prospal v křesle. „Slávek syna prostě neměl rád, ale předtím spolu konflikt neměli. V osudnou chvíli jsem seděla v křesle a najednou jsem viděla mrtvého syna. Dohadovali se a najednou syn ležel na zemi,“ vypověděla žena. Ve chvíli, kdy viděla bodnou ránu, rychle volala sanitku. To už však zjistila, že syn nedýchá. Z výpovědí u soudu vyšlo najevo, že konflikty v domě byly častější, než žena uváděla, na místo byla několikrát přivolána policie.

Vražda na Jesenicku byla poslední loňskou vraždou v Olomouckém kraji. Kriminalisté loni zaznamenali nárůst počtu vražd a pokusů o ni. Za loňský rok jich registrovali 11, předloni jich bylo osm. Kromě zavražděného muže z Jesenicka se další tři případy staly na Olomoucku, jeden na Přerovsku a dva na Šumpersku. Všechny případy se podařilo kriminalistům objasnit.