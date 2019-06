Student železárenského učiliště Martin B. (19) usmrtil podle obžaloby u třinecké pivnice Josefa P. (†50). Přitom ho ani neznal! Stačila mu jediná rána pěstí. U Krajského soudu v Ostravě mu za to hrozí až 10 let.

Při nočních tahu po hospodách se Martin vloni 9. dubna pohádal a následně pobil v jednom z lokálů s hostem (58). O čtyři hodiny později, to už bylo po půlnoci, se pustil se stejným mužem do křížku zase, ovšem před jinou putykou.

Tam se rvačce snažil zabránit Josef. Bojovně naladěný Martin mu uštědřil pouze jeden úder. Josef po něm ale upadl hlavou na chodník a zemřel. Martin po incidentu ihned místo opustil, aniž by se zajímal o to, co se Josefovi stalo.

Obžalovaný pil a svlékal se

Martin nakonec skončil ve vazbě, kde byl tři měsíce. Nakonec ho pustili s podmínkou, že přestane pít. Nevydržel. Ve společnosti kumpánů dál vymetal hospody a dokonce se opilý na veřejnosti obnažoval. I proto se vrátil zpět do vazby.

délka: 00:26 Video Student (19) je obžalovaný z toho, že zabil muže (†50) jediným úderem pěstí. Karel Janeček, Blesk

Zdrcena je Josefova rodina. „Bratr se snažil zabránit bitce, a ten recidivista Martin se ohnal, praštil ho do brady a jedním úderem ho zabil. Pepíček zemřel ve vteřině na chodníku,“ řekla sestra oběti.

Nemocná maminka zemřela žalem

Fatální bylo Josefovo nečekané úmrtí i pro jeho těžce nemocnou maminku. O tu se Josef staral dlouhých sedm let o nevyléčitelně nemocnou maminku. „Obnášelo to celodenní péči. Zemřela dva měsíce po něm, usoužila se. Pepa se postavil násilí, když si zašel na zasloužené pivo o půlnoci poté, kdy máma usnula a mohl ji na chvíli opustit. To ho stálo bohužel život,“ plakala sestra.

„Sebeobrana a nešťastná náhoda,“ obhajuje se obžalovaný mladík. Soud kvůli výslechu svědků pokračuje na konci června.