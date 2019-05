Soud zrušil rozsudek v případu vraždy Roma z Chomutova! Střelec míří zpět do vazby

Nejvyšší soud v Brně (NS) zasáhl do případu předloňské vraždy řidiče dodávky na sídlišti v Chomutově. Za zastřelení řidiče si sedmileté vězení odpykával Petr B. (38). Podle serveru Aktuálně.cz ale Nejvyšší soud nařídil jeho převezení do vazby v Litoměřicích. V praxi to znamená, že pravomocný rozsudek byl minimálně zrušen, píše server.