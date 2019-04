Mladík v Jičíně shodil přítelkyni po rozchodu do rokle, tvrdí obžaloba. Proti 7 letům se okamžitě odvolal

Sedm let vězení za pokus o vraždu. Takový verdikt ve čtvrtek uslyšel 20letý muž, který podle obžaloby před rokem a půl v Jičíně shodil svou bývalou přítelkyni do 8metrové rokle.

Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek uložil sedm let vězení dvacetiletému mladíkovi, který podle obžaloby shodil z ochozu vyhlídky Milohlídka v lesoparku Čeřovka v Jičíně přibližně stejně starou dívku. Krajský soud ho potrestal za pokus o vraždu. Sdělili to zástupci krajského soudu. Mladíkovi hrozilo až 18 let vězení.

„Rozsudek není pravomocný, obžalovaný se na místě odvolal, státní zástupkyně si nechala lhůtu na odvolání," řekl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Dvě Češky (†14, †18) následoval chlapec (†16): Skočil pod vlak!

Dívce, která utrpěla komplikovaná zranění, má nahradit nemajetkovou újmu ve výši 130 414 korun a pojišťovnám zaplatit škodu v celkové výši přes 180 tisíc korun.

Incident se odehrál 19. září 2017 v podvečer. Tehdy bylo obžalovanému osmnáct let. Dívka, která se s obžalovaným krátce před tím rozešla, spadla z výšky osmi metrů do rokle. Podle obžaloby mladík jednal v přímém úmyslu dívku usmrtit.

Pak za ní skočil s cílem spáchat sebevraždu. Podle spisu rozchod psychicky neunesl. Oba utrpěli zranění. Pomoc zraněným přivolala kolemjdoucí, která zaslechla křik a ránu. Mladík a dívka dopadli každý na jiné místo.

Konec všech nadějí: Nalezené tělo patří Štefanovi (†19)!

Policie krátce po činu uvedla, že šlo o nešťastnou nehodu mileneckého páru, který se na ochozu rozhledny objímal při hraní scény ze slavného filmu Titanik. Při otáčení údajně oba uklouzli a spadli přes okraj ochozu do rokle. Na základě nových důkazů pak kriminalisté případ překvalifikovali na pokus o vraždu.