Pár obžalovaný z brutální vraždy manželů na Písecku: Ona si vezme, co chce, on ji brání!

Slovenka Michaela K. stanula v úterý spolu s Jánem M. před českobudějovickým soudem kvůli dvojnásobné vraždě manželského páru z Písecka. Podle policie společně ubodali manželský pár. Ten se při tom k ženě choval, jak by byla jejich dcera. To ale ještě bezpochyby netušili, že Michaela K. má podle znalců potřebu si vždy opatřit, co chce, a činí tak bez ohledu na použité prostředky.