Případ tragické smrti tříleté holčičky dal obyvatelům Přerova vzpomenout na 17 let starou hororovou událost, kdy tehdy 43letý Svatopluk R. brutálně zavraždil bývalou manželku a dceru. Den, kdy z bytu v Přerově-Předmostí vynesli dvě mrtvá těla, se zapsal do historie města černým písmem. Běsnící opilec ženám v záchvatu žárlivosti zasadil desítky ran kuchyňským nožem. Za dvojnásobnou vraždu dostal 18 let vězení.