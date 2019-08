Vražda holčičky (†3) v Přerově: Matka křičela o satanovi, celou od krve ji našli ve sklepě

Tělíčko holčičky objevili policisté. „Vyšetřují úmrtí nezletilého dítěte. Podle zjištěných poznatků a zajištěných stop měla na smrti podíl jiná osoba. Zahájili proto úkony trestního řízení pro podezření ze zločinu vraždy,“ sdělila jejich mluvčí Jitka Dolejšová.

Nahá na ulici

Podle sousedů v bytě žila matka A. G. (23) s dcerkou (†3). Docházel za nimi její přítel, nešlo prý však o otce holčičky. Dle informací od místních zveřejněných na facebookovém profilu Televize Přerov, žena nejdříve zmateně pobíhala po chodbách domu a po ulici.

Pak se podle jedné ze sousedek přemístila do sklepa. „Viděla jsem mladou paní, byla špinavá, asi teda pravděpodobně od krve. Potkala jsem ji ve sklepě a byla celá zmatená, nafetovaná jako... a křičela něco o satanovi. Potom až tady byli policajti a zjišťovalo se, co se teda stalo,“ popsala reportérovi Velkých zpráv FTV Prima sousedka Markéta.

Matka měla být umístěna do specializovaného zdravotnickéo zařízení. Informace o hospitalizaci nepřímo potvrzuje i policejní mluvčí. „Nikdo nebyl zadržen. Obyvatelé mohou být klidní. Nejde o žádného vraha, který by se pohyboval po městě,“ uvedla Dolejšová.

Na otázku, zda svou roli mohl sehrát v případu i muž, který mámu s dcerou navštěvoval, odmítla komentovat. Není tak ani jasné, zda ho vyslechli nebo po něm třeba pátrají.

Noční mejdany

Podle sousedů byl v bytě, kde matka s dcerkou žily, často hluk. „Křik, to je slabé slovo, co v tom bytě býval za hluk. Nevím, kdo za ní chodil, ale měli převrácený režim. Do 23 hodin byl klid a pak dělali bordel třeba do tří. Ta malá byla šikovná. Světlé vlásky, moc hezká dívenka. Tu slyšet nebylo. Až snad před třemi dny plakala,“ uvedl soused Ivan (85).

Kriminalisté nařídili soudní pitvu a shromažďují a vyhodnocují veškeré poznatky. Pachateli za vraždu hrozí trest 15 až 20 let nebo i výjimečný, tedy doživotí.