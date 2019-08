Vražda chlapce (†6): Zabít vlastní dítě? Může to udělat kdokoliv, šokuje psychiatr!

Soud v pondělí poslal do vazby ženu obviněnou z vraždy chlapce (†6) na Benešovsku. Podezřelou je údajně matka dítěte. Co ženu k tak děsivému činu vedlo? Známý psychiatr Jan Cimický upozornil na šokující skutečnost…

Žena se po činu pokusila neúspěšně o sebevraždu a musela být hospitalizována. Za vším mají stát rozvodové tahanice, v den, kdy k šílené události došlo, se navíc měl konat soud o opatrovnictví. Z vraždy chlapce (†6) na Benešovsku obvinili matku! Žena se pak pokusila zabít

Emotivní kalkul, totální útěk...

Podle Cimického jde o klasický případ rozšířené sebevraždy, což je situace, kdy sebevrah chce rozhodnout i o osudu svých blízkých. Má přitom představu, že sebevražda je lepší východisko nejen pro něj, ale i pro jeho blízké, nejčastěji děti. „To je vždy situace, která vzbudí veliké emoce v celém širokém okolí. Je to emotivní kalkul, že když nemůžu mít dítě já, tak ať ho nemá nikdo. Je to útěk, který je totální,“ popsal psychiatr.

Zažil jsem ženu, co s dítětem vyskočila z okna, vzpomíná psychiatr

Připravovala se matka na strašný čin dlouho, nebo šlo o rychlou reakci? Podle Cimického přicházejí v úvahu obě možnosti. Spíše se ale kloní k velmi rychlému rozhodnutí.

„Daleko častější bývá bezprostřední, zkratkovitá, impulsivní reakce," vysvětluje Cimický, který má s případem rozšířené sebevraždy zkušenost i ve své praxi.

„Daleko častější bývá bezprostřední, zkratkovitá, impulsivní reakce,“ vysvětluje Cimický, který má s případem rozšířené sebevraždy zkušenost i ve své praxi. „Zažil jsem případ, kdy žena vyskočila s dítětem z pátého patra. Dítě se zachránilo, ona přežila s těžkým postižením, byla odsouzena a šla do vězení. Takže se stalo přesně to, co nechtěla. Dítě se dostalo k otci,“ vzpomíná lékař.

Může to potkat kohokoliv

Co se dá říci o osobnosti matky, která raději zabila vlastní dítě, než aby o něj přišla? „O osobnosti to nemusí vypovídat vůbec nic," šokuje Cimický. „Pokud jde o silnou zkratkovitou emotivní reakci, může postihnout kohokoli, ať už je to vysoce inteligentní, nebo jednoduchá osobnost," přiznává psychiatr, podle něhož může být žena psychicky úplně zdravá.

„Může to opravdu potkat kohokoli, tyto silné emoce ne vždy fungují podle morálních kritérií,“ dodává Cimický a z historie připomíná legendární Šalamounův soud, v němž by jedna matka dítě nechala rozpůlit, když ho nemůže mít sama, zatímco druhá by se ho vzdala, byť ve prospěch sokyně, jen aby ho zachránila.

