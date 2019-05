Ubodat Davídka (†7) otci nařídil vnitřní hlas, myslí si psychiatr Cimický. Unikne vrah trestu?

V tu nešťastnou noc byla do domu volaná záchranná služba, která měla původně přijet k sebevraždě otce. Místo mrtvého nebo zraněného muže ale našli mrtvé dítě...

„Máme velmi málo informací. Ale znám takzvané rozšířené sebevraždy, kdy například matka neviděla jiné východisko, než zabít sebe i dítě. Takže s ním v náruči třeba vyskočila z okna. Ale od policie zatím nevíme, co přesně se konkrétně v Pardubicích stalo, jestli mohlo jít o pokus o totéž.“

Mužovo okolí uvádí, že to byl hodný pohodář. Všechny také zarazilo, že on sám teď před novináři promluvil o tom, že je klidný. Mohl být na uklidňujících prášcích?

Co se tedy za tragédií mohlo skrývat?

„Že člověk někoho zabije, i takto blízkého, a zůstává naprosto klidný, se často stává u psychotických projevů, kdy třeba pod vlivem hlasové halucinace něco takového spáchá a má pocit, že udělal něco, co udělat měl a musel.“

Kdyby nebyl psychicky nemocný, mohl takto jednat a zůstat nad věcí?

„Já nevím, co by to muselo být, aby člověk, který je psychicky v pořádku, zabil dítě. A zůstal klidný. S takovou reakcí jsem se nesetkal, ale možné je cokoliv. Ale spíš je z té naprosto chladné a vyrovnané reakce patrné, že půjde o duševní onemocnění. Na to bych sázel, byť těch informací k případu mám málo. Kdyby to byla vrozená psychopatická osobnost, to znamená asociální, tak už by to muselo být v průběhu života zjevné a muselo by se to projevovat i v jiných situacích.“

Takže pokud to bylo psychotické onemocnění, sousedé si ani nemuseli všimnout?

Kdyby byl tedy duševně nemocný, asi se trestu vyhne…

„Pokud by čin spáchal v rámci choroby, pak by za to nebyl trestně odpovědný. Ale to vše teď musí zkoumat znalci, psychologové, psychiatři.“

Proč u něj nezafungoval otcovský pud? Svědkové tvrdili, že chlapec k němu měl hezký vztah?

„Otcovský pud jako takový neexistuje. Pouto k dítěti si muž tvoří teprve postupně. Nicméně archetypálně jsou tyto věci v člověku dost zakódovány. Když se ta základní domluva, že rodiče chrání své dítě, porušila, a rodiče dítě zabili, bývalo to tím »biblickým způsobem«. To se dříve dělo v rámci obětí, kdy se obětovalo vlastní dítě, což byla nejvyšší oběť...“

