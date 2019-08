Pedofilní miliardář (†66) se zabil v cele: Naďu z Československa mu prodali její rodiče!

Zámožný americký finančník Jeffrey Epstein (†66) je po smrti. Byznysmen, který vlastnil cenné nemovitosti v New Yorku a několik Panenských ostrovů, spáchal sebevraždu v cele. Zatčen byl kvůli obvinění z obchodování s nezletilými dívkami, se kterými měl podle obžaloby sám často sex.

Americký finančník Jeffrey Epstein spáchal ve vězení sebevraždu. S odvoláním na úřední zdroje o tom dnes informují americká média. Šestašedesátiletý miliardář čekal v newyorské cele na proces po obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Jeho smrt potvrdila kancelář soudního lékaře na Manhattanu, uvedla agentura AP. Epsteinovi, který se kdysi přátelil s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem či s bývalým prezidentem Billem Clintonem, hrozilo za údajné sexuální zločiny až 45 let vězení.

Oběsil se

Televize NBC News a ABC News s odkazem na policejní zdroje uvedly, že se Epstein ve věznici oběsil. Americká federální vězeňská správa v pozdějším prohlášení označila jeho smrt za "patrně sebevraždu". Potvrdila, že když byl Epstein ráno v cele nalezen, nereagoval na okolí. Zaměstnanci věznice se ho snažili oživit a za mrtvého byl prohlášen až po převozu do nemocnice.

Zprávy o jeho úmrtí přišly necelé tři týdny poté, co byl Epstein v cele nalezen téměř v bezvědomí a se zraněními na krku. Podle médií byl následně pod zpřísněným dohledem kvůli obavám, že si chce vzít život. Tento zvláštní režim se už ale na Epsteina v čase jeho smrti nevztahoval. Podle zdroje deníku The New York Times skončil už 29. července, agentuře Reuters zase zdroj obeznámený s touto záležitostí sdělil, že mimořádná opatření platila ještě ve čtvrtek.

Případem už se začal zabývat Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i ministerstvo spravedlnosti. "Smrt pana Epsteina vyvolává závažné otázky, které musejí být zodpovězeny," uvedl v prohlášení ministr spravedlnosti William Barr.

Epstein byl ve vazbě od 6. července, kdy byl zatčen poté, co v soukromém tryskáči přiletěl do Spojených států z Francie. Zadržován byl bez nároku na propuštění na kauci, a to ve věznici, která je podle BBC považována za jednu z nejstřeženějších v USA. Ve stejném zařízení pobývá například někdejší šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort.

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces s Epsteinem měl začít příští rok. Prokurátoři jej také obvinili z toho, že vyplácel velké finanční obnosy dvěma potenciálním svědkům.

Kamarád Trumpa

"Ještě než se proti němu začala vést trestní stíhání, byl znám hlavně díky svému bohatství a konexím ve vysokých patrech společnosti. Často se scházel s bohatými a mocnými, včetně prezidenta Donalda Trumpa, bývalého prezidenta Billa Clintona a britského prince Andrewa," píše BBC. Trump v roce 2002 Epsteina v rozhovoru s časopisem New York označil za "báječného chlapíka". Po jeho červencovém zadržení se od něj ale prezident distancoval.

Na Epsteinovu smrt už reagovaly některé z jeho údajných obětí. "Štve mě, že Jeffrey Epstein se nebude muset obětem svého zneužívání postavit u soudu. My musíme s jizvami po jeho činech prožít zbytek života, zatímco on nikdy nepocítí důsledky svých zločinů," uvedla Jennifer Araozová, která tvrdí, že ji Epstein znásilnil, když jí bylo 15 let.