Nejhorší pedofilku pustí na svobodu: Zneužila 64 dětí, nebezpečná prý není

Zrůdná Vanessa Georgová se do vězení dostala v roce 2009, kdy policie zajistila důkazy o zneužívání 64 miminek a sdílení perverzních videí se svým tehdejším přítelem. Komise pro podmínečné propuštění však i přesto rozhodla, že bude žena v září na svobodě.

„Rada pro propuštění pod dohledem propustila Vanessu George v návaznosti na přezkoumání žádosti o podmínečné propuštění z července 2019,“ řekl mluvčí komise. Ten zároveň řekl, že v rozhodnutí hrály vliv pouze právní předpisy, nikoli empatie. „Rozhodnutí rady pro podmínečné propuštění jsou závislá na tom, zda odsouzenec bude představovat vážné riziko pro veřejnost, což zde prokázáno nebylo,“ doplnil mluvčí.

Georgeová bude po propuštění bydlet poblíž Guildfordu v hrabství Surrey ve Velké Británii, což je oblast, která se rozkládá na jihozápad od Londýna. Do 300 km vzdáleného Plymouthu, kde ke zločinům došlo, bude mít zakázaný vstup. Na svobodu navíc poputuje se svým původním dívčím jménem, ke kterému se vrátila.

Pedofilka byla v době zločinů zaměstnankyní dětské nemocnice v Plymouthu. Do vězení šla v roce 2009 a odsouzena byla na minimálně 7 let. Společně s ní pak do vězení putovali i její další společníci, se kterými si snímky dětí vyměňovala. Iniciátorem všeho byl zvrhlík Colin Blanchard, kterému žena perverzní videa a snímky s dětmi zasílala. Muž dostal v roce 2011 devítiletý trest. Také jeho tak patrně čeká brzký návrat na svobodu.