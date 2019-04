Pepek námořník jako pedofil? Zvrhlík zneužíval děti a nutil je nosit plenky

Se zneužíváním dětí začal Kendrick z Liverpoolu již v době, kdy bylo jemu samotnému teprve 10 let. Dotyčný byl námořním kadetem, takže má doma stále uniformu, v níž několik dětí znásilnil a poznamenal je na celý život.

3416 pedofilních fotek v počítači

V pedofilově domově našli loni policisté mnoho nechutných věcí. Na 3416 obrázcích bylo zachyceno zneužívání dětí. Poté, co byl sám usvědčen ze znásilnění jednoho děcka, policii kontaktovalo pět dalších, dnes už dospělých lidí. Postupně vyšlo najevo, že deviant zneužil tři dívky a tři chlapce ve věku mezi šesti a 12 lety.

„Zvedá se mi z něj kýbl,“ řekla u soudu podle Mirroru matka jednoho z chlapců, které Kendrick fotil v nemravných pózách. „Jak se to mohlo stát? Jak mohl Gerard udělat takovou věc? Věřila jsem mu a jsem naprosto zdrcená. Už nikdy nebudu nikomu věřit. Moje úzkost vystřelila na maximum,“ dodala.

Drží se prý u svého syna, když jsou venku a nerada ho samotného pouští do školy. „Chci, aby byl stále po mém boku,“ prohlásila.

Vyčítám si to, říká matka znásilněného

„Jsem tak naštvaná kvůli tomu, co se stalo mému synovi. Šíleně se bojím, jak ho to ovlivní v budoucnosti. Nemohu si pomoci, ale viním sama sebe, že jsem pustila Gerarda do našich životů,“ řekla ještě šokovaná matka oběti.

Kendrick se přiznal k 16 různým sexuálním přečinům včetně znásilnění. Odsouzen byl na 18 let ve vězení s následnou zkušební dobou v trvání šesti let. Až za skoro dvě dekády opustí basu, bude se muset navíc zaregistrovat jako sexuální násilník.

„Musím se s tím vyrovnávat každý den svého života,“ prohlásila další oběť „Pepka námořníka“ – mladá žena. „Je tam, kde už měl být dlouhou dobu,“ dodala k jeho uvěznění.

Je vidět, že pedofil ublížil spoustě lidí. Mnozí z nich se z toho možná nikdy úplně nevzpamatuje. Vrcholem Kendrickovy úchylnosti bylo, že děti, které znásilňoval, nutil během svých nechutných činů nosit plenky.