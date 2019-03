"Fritzl to má za pár," tvrdí jeho spoluvězeň: Po deseti letech ve vězení už prý rezignoval na život

Josef Fritzl, který si za zneužívání, věznění a týrání své dcery Elizabeth vysloužil od celosvětově sledovaného soudu doživotí, už za mřížemi věznice se zvýšenou ostrahou Stein nedaleko dolnorakouského města Krems sedí 10 let.

Světově známý tyran, jehož případ v roce 2008 všechny šokoval, ve vězení zažívá neskutečná muka. Někdo z vězňů mu údajně vymlátil všechny zuby, což ředitel věznice nikdy oficiálně nepotvrdil. Je také známo, že na jeho osobu páchají spoluvězni i psychické útoky, zakládají mu seznamky na internetu a hrubě na něj pokřikují.

Fritzl sedí v cele, která měří přibližně 11 metrů čtverečních a k dispozici má i televizor. Na dvůr mezi ostatní vězně sám chodit nesmí. Když jde ven, doprovázejí ho čtyři bachaři. V roce 2018 se začalo proslýchat, že usvědčený vrah chřadne. Podle zdrojů z vězení dříve pracoval jako místní knihovník, ale nyní prý vykonává podřadné práce. U čtyřiaosmdesátiletého muže se údajně navíc začala projevovat pokročilá stařecká demence. Z cely nevychází, odmítá pracovat a někdy i jíst. V obavě ze spoluvězňů si před časem dokonce nechal úřady změnit příjmení na Mayrhoff, což ho stálo přibližně 12 tisíc korun. Ani to ale nepomohlo. Každý ve vězení ví, s jakou zrůdou mají tu čest.

Úřady špatný zdravotní stav Fritzla nechtějí potvrzovat, už v minulosti se nevyjadřovaly ani ke spekulacím, že je muž již po smrti. Spoluvězni ale potvrzují, že to má Rakušan za pár. Podle slov jednoho z nich už Fritzl rezignoval na život.

Co se týče rodiny Fritzla, jeho týraná dcera Elizabeth bydlí se svými potomky v Rakousku, všichni ale vystupují pod nově přidělenou identitou. S manželkou Rosemarií se nestýká. Prý jí napsal několik dopisů, na které mu ale neodepsala, a ani za ním nikdy nepřišla na návštěvu. Prostřednictvím její sestry tak požádal o rozvod. Věří však, že za nezájmem jeho životní partnerky stojí úřady, žena ho prý stoprocentně pořád miluje. „Rád bych se o Rosemarii staral, protože mi celý život byla věrná. Mým snem je vyrazit si s ní zase večer ven,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro deník Bild.

Josef Fritzl bude moci o podmínečné propuštění požádat za 5 let v roce 2024.

Krutý příběh Josefa Fritzla a jeho rodiny se začal psát v dolnorakouském Amstettenu v létě roku 1984. Svoji tehdy osmnáctiletou dceru zde Josef Fritzl zavřel v tajné sklepní místnosti svého rodinného domu. Dceru měl údajně zneužívat už od jejích jedenácti let. Aby získal vysvětlení pro dívčino náhlé zmizení, přinutil ji Fritzl napsat dopis, v němž rodičům oznámila svůj odchod z domova.

Stejně postupoval i při legalizaci tří ze sedmi potomků, které jeho dcera ve sklepě porodila. Děti byly podle Fritzlova tvrzení zanechány přede dveřmi domu spolu s písemnou prosbou, aby se o ně prarodiče postarali. Jednoduchý trik s podvrženými vzkazy dokázal přesvědčit nejenom nic netušící manželku, ale i úřady. Ty pak trojici údajně odložených dětí svěřily manželům Fritzlovým do péče.

Další čtyři potomci takové štěstí neměli. Tři z nich museli žít spolu se svou matkou v podzemí a čelit Fritzlovým výhrůžkám, že jim pustí plyn, pokud se proti němu pokusí vzbouřit či uprchnout. Čtvrté ze sklepních dětí umřelo krátce po porodu a Fritzl jeho tělíčko spálil.

Fritzl vydržel vše tajit před rodinou i úřady téměř čtvrt století. Svoji dceru za tu dobu znásilnil přibližně 3000krát.

Hrůzný příběh byl odhalen až po téměř 24 letech, a to v dubnu 2008 poté, co devatenáctiletá Kerstin, nejstarší z vězněných dětí, upadla do bezvědomí a Fritzl svolil s její hospitalizací. Lékaři ale agresorovi vše zkomplikovali, chtěli totiž vyšetřit i její „nezvěstnou matku“. Když po ní začala pátrat policie i televize, Fritzl nevydržel tlak a všechny vězněné vyvedl z kobky. V nemocnici pak Rakušana s dcerou zadržela policie.

Vyšetřovatelé nejprve Elisabeth podezírali ze zanedbání péče o dítě, ale když ji vyslechli, došlo jim, jak zvrácenému případu čelí. Vše nakonec potvrdila domovní prohlídka a následné Fritzlovo přiznání, ke kterému podle jeho slov dospěl, když vyslechl emotivní výpověď své dcery.

Devatenáctého března 2009 byl uznán vinným ze všech šesti trestných činů, z nichž ho vinila obžaloba, a sice z vraždy, zotročování, znásilnění, omezování osobní svobody, těžkého donucování a incestu.