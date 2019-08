Třináctiletou dívenku tahal do postele Pavel Skřepek (45) z Ostravy. Přemluvil ji také k natáčení dětského porna. Na Okresním soudě v Ostravě ho potrestali podmínkou - dvěma a půl roky s tříletým odkladem.

Holčičku líbal a osahával na prsou i přirození. Přitom si vše natáčel i fotil. „Ano, doznávám se bez výhrad. Věděl jsem, kolik jí je let. Asi pětkrát jsem jí i prováděl orální sex,“ nezapíral Skřepek.

Jen u toho nezůstalo. „Jindy chtěl, ať mu to udělám rukou,“ popisovala školačka. Za sexuální hrátky dívence dával peníze a kupoval různé dárky. délka: 00:46 Video Pohlavně zneužil školačku (13) Sbíral též dětské porno Karel Janeček

Deset tisíc za panenství

Do domácnosti školačky se dostal skrz kamaráda, který byl partnerem její sestry. Skřepek mu kupoval kořalku. „Psal, že když se s ním v patnácti vyspím a dám mu svoje panenství, dá mi deset tisíc. A že chce, abych mu to dělala pusou,“ vypověděla školačka.

Tvrdila, že když se mu vzpírala, hrozil, že zveřejní erotické fotky a videa, které s ní natáčel. Nakonec na všechno přišla její matka.

Fascinují ho děti

Zajímavé svědectví o sexuálních choutkách Skřepka přinesli kolegové z práce. „Viděli jsme, že má vyšší zájem o malé holky okolo 14 let. Vždy, když jsme jezdili okolo škol, ohlížel se po dětech, říkal: Ta má krásná prsa. Ukazoval nám v mobilu i fotky a videa nezletilých dívek,“ řekl jeden z nich.

S takovým tvrzením Skřepek nesouhlasil. „Věděli jsme, že jí nabídl peníze za panenství. Myslím, že ho odmítla i proto, že smrdí a nemá zuby,“ dodal kolega. „Na to nemám co říct,“ komentoval jeho tvrzení odsouzený Skřepek.

Trest přijal

Když všechno prasklo, doma u něj policisté našli obří sbírku dětského porna. Rozsudek Skřepek ještě v soudní síni přijal, proti trestu nic nenamítal ani žalobce. Bylo to již podruhé, co jej za pohlavní zneužívání odsoudili, poprvé to bylo v roce 2011.