Sexy blondýnku našli na oslavě 18. narozenin paralyzovanou na WC. Někdo jí prý píchl drogy

Krásná mladá blondýnka Shayna Karniewicz slavila své 18. narozeniny v baru v australském Perthu. Jenže oslavenecké veselí pominulo ihned, jak dívku údajně čapl za ruku neznámý muž a píchl jí do těla injekcí omamnou látku, aby ji poté mohl znásilnit.

Průmyslová kamera v klubu zachytila, jak omámenou dívku vynášejí kamarádky ven, když začala látka působit. „Viděla jsem všechno kolem sebe. Slyšela jsem vše kolem sebe, ale nemohla jsme pohnout ani svalem,“ řekla dívka podle The Sun.

Myslí si, že ji chtěl znásilnit

Blondýnka věří, že jí neznámý muž do těla píchl látku podobnou Rohypnolu nebo GHB. Jde o tzv. znásilňovací drogy, které jsou podávány atraktivním dívkám, aby byly omámené, povolné a neschopné bránit se sexuálnímu útoku.

Lenka (15) se chtěla po znásilnění zabít, zachránili ji policisté Dominik a Marian

Shayna prý ucítila, jak ji v klubu někdo chytil za pravou ruku a strčil ji dopředu, když šla na záchod. „Cítila jsem škrábnutí a poté jak mi někdo do těla píchl jehlu. A pak mě začala pálit ruka,“ vypověděla mladá Australanka.

Na ruce měla krvavou stopu

Na paži jí od vpichu zůstala krvavá stopa. Shayna zkolabovala krátce poté, co na záchod došla. Nebýt kamarádek, mohl by ji opravdu někdo znásilnit. Dívka odmítá, že by byla omámená z alkoholu. Trpí totiž epilepsií a kvůli ní prakticky nepije.