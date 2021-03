Když jí bylo teprve osm let, byla znásilněna. Sexuálním zneužitím si prošla podruhé, když jí bylo patnáct. Není se proto čemu divit, že krásná Orin Julieová (26) vstoupila do izraelských obranných sil, aby se dokázala ubránit. Dnes se umí ohánět se zbraněmi lépe než kdejaký muž.

Orin získala přezdívku Královna pušek právem. Se zbraněmi to opravdu umí. Izraelka, která dokonce provozuje online obchod se střelnými zbraněmi a municí, doufá, že inspiruje ostatní ženy, aby se ozbrojily. Kráska toho v minulosti vytrpěla vskutku hodně. Znásilněna byla ve svém mládí už dvakrát.

„Stala jsem se obětí znásilnění dvakrát ve svém životě. Poprvé, když mi bylo osm let. Byla jsem sexuálně zneužita starším mužem. Ovlivnilo mě to tak, že jsem ztratila veškeré sebevědomí a začala se všeho bát. Změnilo mě to v tiché dítě s pár kamarády,“ přiznala Orin podle Daily Mailu.

Znásilněna byla v 8 a 15 letech

„Dospělé jsem pak vždycky podezírala. Neměla jsem v ně žádnou důvěru,“ dodala. Podruhé byla znásilněna jako patnáctiletá. Tím, kdo jí vzal násilně čest, byl osmnáctiletý mladík z jejího okolí, kterého znala. „Poté, co se to stalo, jsem dělala všechno proto, abych se mu vyhnula,“ přiznala Orin.

„Propadla jsem depresím a zůstala jsem doma. Měla jsem problémy ve škole. Ovlivnilo to každou část mého života," vzpomínala. Kráska se uzavřela do sebe. Ani jedno znásilnění nenahlásila a trvalo dlouhé roky, než přiznala rodině a přátelům, co se jí stalo. Aby se stala silnou, nastoupila v 18 letech do armády.

Stala se ženou, co se o sebe umí postarat

Naučila se, jak střílet ze zbraně, stejně jako se naučila ubránit pomocí bojového umění Krav Maga. „Jako dítě jsem byla velmi slabá, nesebevědomá a bránila jsem se realitě světa. Nevěděla jsem nic, jak dělat věci sama. Potřebovala jsem někoho silného, kdo by mi pomohl se ubránit,“ vysvětlila Královna pušek.

„Proto jsem se přidala k izraelským ozbrojeným silám, abych se sama stala tou osobou. Zamilovala jsem se do taktického výcviku, zbraní a sebeobrany. Poprvé jsem se cítila silná. Stala jsem se vlastním ochráncem, postavila jsem se za sebe a našla svůj hlas,“ říká hrdě kráska. Momentálně je zadaná.

Našla toho pravého, který si jí váží

Jak sama prohlásila, je šťastná ve vztahu s mužem, který ji považuje za rovnoprávnou. „Trvalo mi hodně času, než jsem se někomu oddala po tom, čím jsem si prošla. Jenže on je úžasný. Nemohu být šťastnější,“ uzavřela přitažlivá brunetka, která bojuje za práva žen a volá po jejich ozbrojenosti.