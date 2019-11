Krasavice přišla kvůli rakovině o nohu: Bylo by snadné tě znásilnit, posmívají se jí na internetu

Cherie (27) byla vždy krásná žena. Když jí však její lékař sdělil, že má rakovinu, dívka se s tím neskutečně porvala, ač kvůli strašné nemoci přišla o pravou nohu. To ještě netušila, že život může přinést ještě větší hrůzy, než je tato zákeřná diagnóza. Trollové na sítích jí totiž řekli, že kvůli jejímu postižení by bylo opravdu snadné ji znásilnit. S jednou nohou se totiž utíká opravdu špatně...

Když Cherie na twitteru zveřejnila svou fotku, rozhodně neočekávala množství komentářů, které se na ni nahrnulo. Původně jen chtěla spoluhráčům z jedné hry demonstrovat, že vzhledem k svému postižení si skutečně nemůže dát nohy křížem. Také proto svůj obrázek veřejně publikovala, ale...

Australanka byla brzy zděšena komentáři, které pod její fotkou přistály. Nejčastěji od mužů. Někteří jen spekulovali nad tím, jak zvládá ty či ony sexuální polohy. A jeden zašel až příliš daleko. Natvrdo napsal, že díky tomu, že má jednu nohu, by bylo snadné ji znásilnit. Nebo jiní chytráci zas nadhazovali, že mají třetí nohu navíc, kterou by Cherie s radostí poskytli. Jeden zas obodoval ostatní části jejího těla na škále od jedné do deseti.

No a jeden na její adresu prohlásil: „A co jako čekala, když na sítě zveřejní svou sexy a polonahou fotku?" Asi si nevšiml, že je Cherie na fotce oblečená. Ta se na adresu zvrhlíků vyjádřila pro Mail Online v tom smyslu, že na jednu stranu sice oceňuje, že se jim líbí i přes své postižení, ale komentáře o znásilnění a sexu považuje za hranicí slušnosti.