Krásná ruská dozorkyně Jekatěrina Šolochova (40) se ve věznici zakoukala do mukla Nikity Silnova (33) odsouzeného za vraždu a znásilnění. Když byl propuštěn z basy, začala si s ním románek. Myslela si, že může kriminálníka změnit. Šeredně se mýlila.

Někteří lidé se nikdy nezmění, říká se. Tragický případ vězeňské dozorkyně Šolochovy je toho důkazem. Silnov, do něhož se zamilovala, byl odsouzen na 15 let vězení za vraždu a znásilnění. Už v base jí učaroval. V roce 2019 byl po odpykání jedenácti let z trestu propuštěn za dobré chování.

Zamilovaná černovláska si vzala vraha k sobě domů do obydlí ve vesnici Nelidovo nacházející se v regionu Tver. Vztah skončil tragédií, když musela Jekatěrina do nemocnice a Silnova nechala o samotě se svou třináctiletou dcerou Viktorií Kravcovou. Nikdy si to nepřestane vyčítat.

Dcera se přestala ozývat

Podle Daily Mailu jí dcera do špitálu zavolala, že jde na procházku se psem. Poté se už ale neozvala a přestala odpovídat na zprávy. Jekatěrina pak začala podezřívat svého přítele z toho, že něco provedl. I on totiž přestal zvedat telefon. Dozorkyně proto zalarmovala policii, ať se podívá k ní domů.

Když se strážci zákona dostali dovnitř, našli tělo mrtvé školačky. Podle zranění bylo jasné, že byla uškrcena. Bývalý trestanec zmizel a společně s ním i notebook, kreditní karty a kožešinový kabát Jekatěriny. Stopy po něm vedou do blízkého města, kam odjel taxíkem. Pak se po něm slehla země.

Uškrtil ji šátkem

Podle vyšetřovatelů byla Viktoria uškrcena šátkem. Zda byla i znásilněna, ukáže až další šetření. Policisté vyhlásili po Silnovovi pátrání a v médiích zveřejnili jeho fotku. Jekatěrině nyní zbyly jen oči pláč. Kvůli jejímu špatnému vkusu na muže jí zemřela dcera. Pohřeb je naplánován na čtvrtek.

