Státní zástupce obžaloval sedm dozorců ze ženské věznice Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Podle obžaloby se loni v lednu podíleli na několikahodinovém fyzickém i psychickém mučení odsouzené ženy.

Na webu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) o tom dnes v tiskové zprávě informovala její mluvčí Ivana Nguyenová. Dozorci jsou podle mluvčí Vězeňské služby Markéty Prunerové zproštěni výkonu služby, s obsahem obvinění se neztotožňují. V případě odsouzení jim hrozí až osmileté tresty vězení.

Inspekce stíhá dozorce pro zločin mučení a jiné nelidské a kruté zacházení ve formě spolupachatelství. "Prvotní šetření ohledně pochybení sedmi příslušníků věznice Světlá nad Sázavou vzešlo od vnitřních policejních orgánů ve zmiňované věznici," řekla ČTK Prunerová.

Ponížení za mřížemi

Vězeňská služba podle ní následně předala případ GIBS a po sdělení obvinění v březnu letošního roku zprostila všech sedm dozorců výkonu služby. Pět dozorců podle Nguyenové připoutalo odsouzenou po jejím nevhodném verbálním chování služebními pouty k okenní mříži, přičemž ruce měla od sebe a v úrovni hlavy. Měli k tomu souhlas nadřízené a dozorčí uzavřeného oddělení, uvedla.

"Po dvou hodinách měla být poškozená přepoutána do polokleku s rukama ve vodorovné poloze a o další půl hodinu měli dozorci ruce přepoutat do maximální možné šířky od těla na téměř hodinu. Po celou dobu měli dozorci úmyslně nechat otevřené okno, kdy na odsouzenou proudil s ohledem na lednové počasí chlad, a měli ji ponižovat," popsala mluvčí.

Pochybení jednotlivců

"Vězeňská služba vnímá případ jako pochybení jednotlivců, nikoli systému," dodala Prunerová. Podle vyjádření Vězeňské služby zveřejněné na jejím webu provedla Vězeňská služba v zařízení ve Světlé nad Sázavou během roku 2020 cílenou kontrolu v souvislosti s tímto případem a nezjistila systémová pochybení.

Věznice ve Světlé nad Sázavou vznikla v březnu 2000 přestavbou školy v přírodě. První odsouzené ženy do ní nastoupily ve stejném roce v listopadu. Věznice má přes 750 míst. Jako jediná věznice v České republice zajišťuje výkon vazby a trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí.

Ve věznici funguje od roku 2002 samostatné oddělení pro matky s dětmi do tří let. Jde o odsouzené, kterým končí trest v době, kdy je dětem do tří let, z vězení odcházejí společně. Letos v červnu tam otevřeli oddíl pro odsouzené těhotné ženy a matky s dětmi do jednoho roku.

Bude až pro čtyři ženy. Vznikl kvůli změně legislativy u žen odsouzených do věznice s ostrahou či s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení. Dřív znamenalo těhotenství a rané mateřství automatické přerušení či odložení trestu, teď o něm musí rozhodovat soud.

Případ míří k soudu

Spis je podle Vodičky poměrně rozsáhlý a čítá kolem 1500 stran. Příslušný soudce havlíčkobrodského soudu nyní spis prostuduje a poté rozhodne, zda nařídí líčení, nebo věc vrátí k došetření. Obžalobu státní zástupce soudu podal před vánočními svátky.

Státní zástupce Vodička případ na dotaz ČTK zatím blíže nekomentoval. Uvedl pouze, že vzhledem k množství obžalovaných příslušníků nejde o zcela obvyklý případ. Dozorci byli podle úterního vyjádření mluvčí Vězeňské služby Markéty Prunerové po sdělení obvinění letos v březnu zproštěni výkonu služby, s obsahem obvinění se neztotožňují.