Že by karma? Vražedkyně z Newcastlu Sharon Swinhoeová (†52), která si ve vězení odpykávala pětadvacetiletý trest za vraždu svého přítele, kterému při krvavém činu vydloubla oči, zemřela. Smrt ji za mřížemi dostihla poté, co ve věznici chytila koronavirus.

Jak uvedl web Metro, Sharon Swinhoeová byla v roce 2013 shledána vinnou z vraždy svého přítele Petera McMahona, vysloužilého státního úředníka. Při krvavém činu mu vražedkyně vydloubla oči a posléze vyluxovala jeho bankovní konto. Společně s ní byl odsouzen také její komplic Joseph Collins (54).

Mrtvolu přepravili z psí boudy do mrazáku

Oba vrahové nejdřív zmrzačené tělo oběti hodili do psí boudy. Později ho přesunuli v kufru do pultového mrazáku, který si kvůli schování mrtvoly pořídil Collins. Dopravit mrtvolu do mrazáku nebylo nic snadného, protože vrah bydlel v 8. patře. Tělo McMahona objevila policie v prosinci 2012.

U soudu se přitom Swinhoeová chovala zlověstně a neprojevila žádnou lítost nad svým krvavým činem. Smrt ji nakonec zastihla 23. února letošního roku poté, co byla hospitalizována s koronavirem. Jde přitom už o druhou ženu, která seděla ve věznici New Hall poblíž Huddersfieldu a zemřela s covidem.

S covidem zemřely už dvě vězenkyně

Ve věznici totiž došlo k tomu, že se v ní začal koronavirus nezadržitelně šířit. Mluvčí New Hall prohlásil, že přesnou příčinu úmrtí Swinhoeové určí až koroner po nařízené pitvě. Skonem obou vězenkyň se navíc zabývá i ombudsman za práva vězňů a podmínečně propuštěných.

