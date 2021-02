Najít si o poznání mladšího milence se nevyplatilo někdejší britské sekretářce Tině Eyreové (†62). Ze své domoviny se přestěhovala do Bulharska, kde podlehla o 36 let mladšímu romskému muži (26). Jenže ten ji nakonec zabil lopatou. Na jeho krutý čin se přišlo, když se snažil pro zavražděnou ženu vykopat hrob.

Tina pocházela původem z anglického Gloucesteru. Byla rozvedená a za sebou měla úspěšnou sedmnáctiletou kariéru sekretářky v právní firmě Clifford Chance. Žena se po jejím ukončení rozhodla, že se přestěhuje do Bulharska. Usadila se ve městě Veliko Tarnovo a myslela si, že bude mít klid, uvedl Daily Mail.

Jenže na stará kolena se jí začala zapalovat lýtka. Podlehla o poznání mladšímu muži, se kterým si začala románek. Jenže ten skončil tragicky. Romský milenec ji totiž ubil k smrti. Když se žena dlouhou dobu neozývala, začali o ní mít sousedé strach. Tina nezvedala ani telefon. Strachovat se o ni začala i místní pošťačka

Na zahradě kopal jámu

Ta zalarmovala starostu Hristo Hristova. Muž zkontaktoval další Brity, kteří ve městě žijí, aby Tinu zkontrolovali. Jenže jakmile přijeli na její pozemek, čekal je pořádný šok. Našli totiž zajíčka ženy, jak kope na zahradě díru. Když ho konfrontovali, co dělá, oznámil jim, že ho majitelka požádala, ať se stará o její tři psy.

Když pojali podezření, že jim lže, sebral se a utekl. Známým ženy se tou dobou honily hlavou ty nejčernější myšlenky. Ty se nakonec potvrdily, když našli tělo zavražděné Tiny ve stodole v tratolišti krve. Podle všeho ji k smrti ubil stejnou lopatou, kterou se jí snažil později neúspěšně vykopat hrob.

Po vrahovi pátral i starosta

Policie začala po mladíkovi pátrat. Jednomu z Britů se ho naštěstí podařilo vyfotit, což strážcům zákona ulehčilo práci. Vraha nakonec nalezli, jak se ukrývá v domku jednoho postaršího osamoceného muže. Hristov pak vypověděl, jak se společně s policejním šéfem Petarem Petrovem podílel na zatčení uprchlého mladíka.

Sám nasedl do auta a vydal se ho hledat. „Bylo jasné, že je stále v městě. Okamžitě jsme vyloučili, že se bude nacházet na hlavní silnici, protože tam na údržbě pracovaly desítky dělníků a on by jistě neriskoval, že ho někdo uvidí,“ uvedl Hristov. Petrov se jako zkušený policista dovtípil, že se bude někde schovávat.

Milenec se k vraždě doznal

Podařilo se mu ho také dopadnout. „Když jsem vešel dovnitř, viděl jsem ho ležet na zemi, když na něm Petar klečel,“ dodal starosta. Mladík se k činu již doznal. Uvedl, že svou milou měl zavraždit, protože na ni žárlil. Vrah skončil za mřížemi a čeká ho soud. Vzhledem k tomu, že se k činu už doznal, si za nimi nějakou dobu pobude.

