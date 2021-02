Video Brutální vražda trojnásobné mámy Taťány (†34): Obvinili z ní manžela. - TV JOJ

„K incidentu mezi manželi mělo dojít ve čtvrtek 28. 1. 2021 v brzkých ranních hodinách v bytě v Šamoríně. Žena, původem Ukrajinka, měla na těle vícero devastačních zranění, kterým na místě podlehla. Za účelem stanovení přesné příčiny smrti byla nařízena pitva,“ uvedla Trnavská policie na sociální síti. Podle TV Joj měla maminka třech dětí na těle známky po bodných ranách i popáleniny.

„Policejní kriminalisté zadrželi po činu podezřelého, manžela nebohé ženy,“ uvedla dále v postu na facebooku. Jenže během zadržení si začal muž ubližovat. Hlavou mlátil o zeď do doby, než mu z ní nezačala téct krev. „Během zadržení si policisté všimli, že v cele dochází k sebepoškozování zadržené osoby. Policisté mu přivolali lékařskou pomoc a muže převezli do nemocnice,“ dodala policie.

Hrozí mu až 25 let za mřížemi

Vyšetřovatel podal následně podnět na vzetí do vazby, kterému bylo vyhověno. Vzhledem ke stavu muže, kterého museli k soudu přivézt s obvázanou hlavou na kolečkovém křesle, však domnělý vrah putoval do nemocnice v Trenčíně. Pokud ho soud shledá vinným z brutálního činu na manželce, hrozí mu pořádně dlouhý pobyt za mřížemi v délce 20 až 25 let, dodala televize.